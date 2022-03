Florence + The Machine annuncia l’album ‘Dance Fever’: ecco tutti i formati

Dopo aver pubblicato 3 tracce tratte dal nuovo lavoro, Florence + The Machine svela cover e data di uscita dell'album 'Dance Fever'

Florence + The Machine annuncia l’uscita del nuovo album. Si intitola ‘Dance Fever’ ed è in arrivo il 13 maggio. Già attivo il pre order con una quantità davvero notevole di formati in cui potersi accaparrare il nuovo lavoro del gruppo capitanato da Florence Welch.

LEGGI ANCHE : >> Dua Lipa debutta come attrice nel film “Argylle”

Il singolo ‘King’

Ad anticipare l’album sono, per ora, 3 tracce che Florence + The Machine ha pubblicato nel giro di un paio di settimane. Il viaggio all’interno di ‘Dance Fever’ ha avuto inizio con ‘King’, un brano nel quale la cantautrice riflette sul proprio ruolo di artista e di donna.

Come artista, non ho mai pensato molto al mio genere – confessa Florence Welch nella nota stampa che ha accompagnato la release del brano – Andavo avanti e basta. Ero brava quanto gli uomini e andavo là fuori e li eguagliavo ogni volta. Ma ora, pensando all’essere donna a 30 anni e al futuro… sento improvvisamente questa lacerazione della mia identità e dei miei desideri, che essere un’artista, ma anche volere una famiglia potrebbe non essere così semplice per me come lo è per i miei omologhi maschili. Mi ero modellata quasi esclusivamente sui performer maschi, e per la prima volta ho sentito cadere un muro tra me e i miei idoli perché devo prendere decisioni che loro non hanno preso.

La dedica di Florence + The Machine alle ballerine ucraine

Il secondo assaggio dal nuovo album è stato ‘Heaven is Here‘, prima canzone scritta da Florence + The Machine durante il lockdown, quando non poteva andare in studio. Il risultato è, come spiegato dall’artista, “un baccano di gioia, furia e dolore”. Nel presentare il video della traccia la cantautrice ha rivolto un pensiero a due delle sue ballerine ucraine, che ora stanno cercando riparo dall’invasione russa. “Alle mie splendide e coraggiose sorelle Maryne e Anastasiia. Vi voglio bene. Vorrei potervi abbracciare. Forza”, ha scritto sui social.

‘My Love’, terzo assaggio dal nuovo album

Nelle scorse ore Florence + The Machine ha pubblicato una terza traccia da ‘Dance Fever’. Si tratta di ‘My Love‘, che come la Welch ha spiegato ai microfoni di BBC Radio 1 è stata inizialmente scritta come una poesia triste acustica nella sua cucina, prima di diventare un inno riempipista. “A volte le più grandi canzoni dance, credo, hanno un cuore davvero triste“, ha affermato.

I formati di ‘Dance Fever’ di Florence + The Machine

Ora non resta che attendere di ascoltare ‘Dance Fever’, descritto da Florence + The Machine come una favola in 14 canzoni. Tanti i formati disponibili, ma al momento molti sembrano riservati solo a chi abita in UK. Per tutti gli altri c’è il vinile in esclusiva Amazon, il vinile con cover alternativa in esclusiva per HMV, il vinile grigio. E ancora: cd standard e deluxe, e la possibilità di mettere le mani su bundle che includono felpe e magliette a tema ‘Dance Fever’.

Foto: Kikapress