The Kardashians, una nuova serie prossimamente su Disney+

Le Kardashian/Jenner stanno tornando con un nuovo reality: prossimamente su Disney+ arriva 'The Kardashians'.

Arriva The Kardashians: siete pronti ad ammirare le nuove avventure della famiglia Kardashian? La buona nuova è che la famiglia Kardashian/Jenner porterà un nuovo emozionante capitolo su Disney+. E sarà un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

Non sappiamo ancora quando arriverà la serie The Kardashians su Disney+, ma nel frattempo – per intrattenerci – le Kardashian/Jenner hanno deciso di inaugurare il 2022 con gli auguri di buon anno. La clip – brevissima – è così servita a lanciare la notizia bomba e a presentarci il cast.

Al passo con i Kardashian, negli USA, è terminato appena pochi mesi fa dopo 20 stagioni andate in onda dal 2007 al 2021. In molti si erano chiesti se fosse ormai la fine di uno dei reality più seguiti al mondo. Ma, a quanto pare, le Kardashian avevano già pronta una sorpresa per tutti i fan, tanto che sembrerebbe che le riprese dello show Disney+ siano iniziate poco dopo la fine del vecchio reality.