Cuffing season: su Tinder scatta la voglia di coperta e serie tv per due

Nei mesi invernali abbiamo voglia di conoscere le persone a un livello più profondo. Lo conferma anche la app di incontri

Dimentichiamoci gli appuntamenti sotto le stelle, gli incontri organizzati in una manciata di minuti in preda alla tempesta ormonale che le sere d’estate sanno regalare, quelli durante i quali non importa dove ci si trovi. Che sia una spiaggia, un’auto, una via isolata nelle periferie delle nostre città, la passione ha sempre la meglio, e non pensate che ciò valga solo per gli adolescenti. Anzi. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: le temperature rigide rendono faticoso persino uscire per un caffè al bar. Tutto quel che si desidera è un divano, una copertina e possibilmente una serie tv da guardare in compagnia. È la cuffing season, baby!

Che cos’è la cuffing season?

Per chi non lo sapesse la cuffing season è quella in cui, proprio a causa del freddo e del buio che cala prima, tendiamo maggiormente verso la depressione e per questo siamo più propensi a cercare conforto fisico ed emotivo. Avete presente quando sui social leggete le solite battute riciclate del tipo “cercasi fidanzato/a per Natale”? Ecco. Tutto quel che vogliamo è una persona con cui condividere una serata tranquilla, in stile “coperina e serie tv”. Senza escludere il sesso, s’intende.

I dati di Tinder sulla cuffing season

A confermare questa tendenza è pure Tinder. La app di incontri fa sapere che durante la cuffing season gli Swipe medi giornalieri e i messaggi sono più alti rispettivamente del 13% e del 12% rispetto alla primavera. Il 57% dei membri di Tinder racconta che in questo periodo sente l’esigenza di conoscere i propri Match ad un livello più profondo, intimo e autentico. Non sorprende che nei mesi autunnali le conversazioni su Tinder siano del 38% più lunghe rispetto al periodo precedente e che in particolare la Generazione Z dia la priorità agli interessi condivisi piuttosto che all’aspetto fisico (64%), alle opinioni politiche (61%) e persino al senso dell’umorismo (48%).

Le nuove funzioni di Tinder per il Match perfetto

La cuffing season andrà avanti per tutto l’inverno, finché le giornate non si allungheranno e le prime brezze primaverili non inizieranno a scaldare l’aria e a solleticare altri istinti. Nel frattempo possiamo accoccolarci sul divano e conoscere su Tinder qualcuno con cui condividere questa stagione particolare.

All’interno di Esplora, la nuova sezione di Tinder, si troveranno i profili suddivisi per interesse e andare a colpo sicuro per trovare il Match giusto. Nella sezione “Buone Forchette” ci saranno le persone perfette con cui preparare una tazza di cioccolata calda e in “Maratoneti da TV” qualcuno con cui condividere la coperta mentre si guarda una serie su Netflix. Ma ci sono anche “Musica a palla”, “Gamer”, “Attivismo”, “Creatività” e tante altre categorie da visitare per incontrare il Match perfetto con cui passare la cuffing season 2021. A patto che i vostri Match poi rispondano quando gli scrivete. Ma questo è un altro discorso.