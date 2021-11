Achille Lauro: a dicembre un ‘One Night Show’ al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Il cantante mostrerà davvero il suo cuore. Letteralmente

Sarà uno spettacolo unico e irripetibile quello che Achille Lauro porterà in scena il prossimo 7 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Niente punk e glam a cui ci ha abituati finora: il cantante si esibirà per un ‘One Night Show‘ insieme all’Orchestra della Magna Grecia, l’ensemble sinfonico con cui lo scorso settembre ha suonato a Taranto durante il MEDITA Festival.

La serata sarà un vero one night show in cui godere a pieno delle esbizioni travolgenti di Achille Lauro, ma anche delle sue emozioni, perché questa volta il cantante regalerà al pubblico un pezzo del suo cuore. Letteralmente. Per la prima volta al mondo gli spettatori assisteranno in diretta alla creazione di un’opera esclusiva, che riprodurrà il battito cardiaco e le emozioni provate da Achille Lauro durante l’esibizione. Questo sarà possibile attraverso dei sensori hi-tech applicate sul suo corpo, che rileveranno i dati.

Achille Lauro, quindi, creerà durante lo show un vero e proprio quadro digitale, con protagonisti i suoi sentimenti interiori. Questo sarà messo all’asta, insieme ad altre opere ispirate alle canzoni della sua carriera, su Crypto.com. L’obiettivo è dare vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

‘One Night Show with Achille Lauro‘ diventerà anche un evento streaming su piattaforma digitale.