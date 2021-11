Ensi, la trilogia continua con ‘Domani’: «La versione migliore della mia scrittura in sei facce»

Ensi torna con l’EP ‘Domani’, seconda tappa di una trilogia musicale iniziata con il progetto ‘Oggi’. Ecco che cosa ha raccontato il rapper.

Da ‘Oggi’ a ‘Domani’. Dopo l’EP uscito poco più di un anno fa, il rapper Ensi pubblica il nuovo capitolo della sua trilogia artistica. Prodotto interamente da Crookers, la seconda tappa di questo viaggio musicale comprende sei tracce in cui compaiono anche le collaborazioni con i colleghi Silent Bob, Nex Cassel, Louis Dee e Nerone. Passato, presente e futuro sono le linee di demarcazione sulle quali Ensi ha voluto costruire il suo percorso che si completerà nei mesi a venire.

“Questa uscita è direttamente consequenziale all’EP dell’anno scorso”, spiega il rapper in conferenza stampa. “L’obiettivo principale è sempre stato quello di andare a suonare dal vivo e, finché non abbiamo visto un po’ di luce in fondo al tunnel, abbiamo preferito rimandare l’uscita discografica. Questo EP è prodotto da Crookers, con cui ho già avuto modo di collaborare in passato. Era la persona più giusta alla quale affidare la produzione di un EP che si intitola ‘Domani’”.

“La scelta delle produzioni determina un po’ il file rouge che collega questi lavori l’uno all’altro”, continua Ensi. “Per ‘Domani’ avevo voglia di mettermi in gioco, di uscire dalla mia zona di comfort e di affidare per la prima volta la direzione creativa a un producer. Crookers mi sembrava il nome giusto, avendo lui un grande respiro internazionale oltre che una grande esperienza nel mondo del club. Sapevo che in lui avrei trovato il sound che faceva per me e avrei trovato il tratto distintivo di questo EP che vorrei che rappresentasse un po’ una versione 2.0 del mio modo di fare”.

Quindi, Ensi si addentra nel raccontare le nuove tracce: “In questi sei brani, molto diversi fra loro musicalmente, andiamo a toccare varie sfaccettature, siamo riusciti a dare uno specchio molto ampio di quello che è il range di azione delle mie liriche e del mio modo in generale di fare rap. E, quindi, il viaggio dalla traccia uno alla sei mette in risalto sei facce della mia scrittura nella loro versione migliore”.

“In questo EP, secondo me, c’è tanto istinto e la cosa lo fa brillare perché siamo riusciti a incanalare bene tutta questa energia per metterla in mostra in solo sei brani”, afferma quindi l’artista. “È un disco con un sound hip hop al 100%, cool e se vogliamo molto in linea con quello che sta succedendo in questa musica nel resto del mondo. Nello stesso tempo, non assomiglia a nient’altro là fuori e credo sia un album di spaccatura e in controtendenza”.

Ensi ha annunciato, infine, il ritorno dal vivo con tre appuntamenti nei club a febbraio 2022 (biglietti su Ticketone e Ticketmaster):

Martedì 08 febbraio – Milano , Magazzini Generali

, Magazzini Generali Giovedì 10 febbraio – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour Sabato 12 febbraio – Padova, C.S.O. Pedro

Foto di Andrea Barchi da Ufficio Stampa COCO District