Sangiovanni con Madame, esce ‘Perso nel buio’: il testo della canzone

‘Perso nel buio’ è il nuovo singolo di Sangiovanni con la collaborazione di Madame: ecco il testo e l’audio del brano.

È in radio e digitale Perso nel buio, il singolo che segna la prima collaborazione di Sangiovanni con Madame. I due talenti di casa Sugar uniscono, così, le forze per quello che è uno degli incontri più attesi dell’anno. E l’amicizia fra di due giovani e talentuosi cantautori – con svariati platini nel palmarès – si fa canzone.

Nel brano, Sangiovanni confessa una fragilità finora inedita nella quale confluiscono le paure di una vita cambiata velocemente. E dopo l’esperienza ad ‘Amici’, la carriera del giovane artista è decollata con un’accelerazione pari a quella della collega Madame. Confusione e senso di vulnerabilità si fanno, dunque, strada mentre la voce dell’amica accoglie e consola.

Vicini da prima che si accendessero per loro le luci della ribalta, i due vicentini condividono musica e affetti mostrano una visione artistica di grande sintonia. Reduci da mesi di enorme successo – entrambi hanno dominato le classifiche estive, sia nello streaming sia nell’airplay radiofonico – con Perso nel buio Sangiovanni e Madame suggellano questo momento confermandosi tra le stelle più brillanti della nuova generazione musicale italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Sangiovanni con Madame: il testo di ‘Perso nel buio’

[Sangiovanni]

Ti ho salutata

dal treno

con la mano

piangevi

piangevo

pure io

Ora piove

dal cielo

sul vetro

non credo

che io possa dirti addio

che io possa dirti addio

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

Ma quanto tempo perdi a pensare a chi devi essere,

è solo un gioco a perdere lo zelo di chi sei

Fanno a gara per bruciarti e poi giocare con la cenere

Sono bambini in spiaggia con i castelli di sabbia

Io non voglio giustamente solo esistere per te,

essere la tua ragione di vita

Ti presterei le ali per fuggire ai temporali

e ritrovare un’uscita

Forse sei solo in quella parte del mondo

di chi forse in fondo non aveva torto

e non gli hanno dato ragione,

di chi non ha un contorno, ma infiniti colori

di chi non dà un ascolto perché ha troppo rumore

Questo è tutto ciò

che voglio amare di te

[Sangiovanni]

Sono perso nel buio

e non trovo la luce

sono dentro a un loop

nei pensieri miei

ci sei sempre tu

[x2]

[Madame]

E se ti perdi nel buio

e non trovi la luce

vieni a chiedermi aiuto

Sono sempre qui,

sono qui con te

E quando fuori fa buio

segui sempre la luna

Esci fuori dal loop

Io sono sempre qui,

qui vicino a te [x2]

Foto da Ufficio Stampa Sugar