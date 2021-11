‘Volare’, il nuovo album di Coez esce il 3 dicembre

L'annuncio di 'Volare' parte dai canali ufficiali di Coez con una canzone inedita (che ne svela il titolo).

Volare è il nuovo album di Coez, disponibile dal 3 dicembre su etichetta Carosello Records. L’album è stato anticipato nei giorni scorsi dall’uscita di Come nelle canzoni, il singolo ufficiale che si è classificato immediatamente nella Top 10 della Top 50 di Spotify Italia.

Un nuovo progetto musicale annunciato oggi in pieno stile Coez con il video Volare Freestyle, che diventa così il primo artista italiano a spoilerare il manifesto e il concept del proprio progetto discografico con una canzone inedita. Non appena è stato svelato il titolo è partito subito il tormentone Volare è già il tuo disco preferito, claim che da oggi occuperà alcuni tram pubblici di Roma, Milano e Napoli. Per Coez prosegue l’idea di comunicazione tra le strade, le persone e i luoghi frequentati dalla gente nel loro quotidiano. Nelle prossime settimane verrà estesa anche in altri spazi in occasione dell’uscita del disco.

Le anticipazioni di Coez su Volare

L’album arriva a due anni e mezzo di distanza dal disco È sempre bello (cinque volte disco di platino). Il nuovo progetto è stato preceduto da due brani, Wu-Tang e Flow Easy. Due anticipazioni pubblicate a sorpresa che hanno dato il via a quello che è il nuovo percorso musicale del cantautore.

Con il primo infatti è emerso il lato più crudo e prettamente rap. Con il secondo è invece l’anima più romantica a essere protagonista. Il primo vero singolo estratto, Come nelle canzoni, ha conquistato in poco tempo il pubblico, classificandosi immediatamente nella Top 10 della Top 50 Spotify Italia.