Le TWICE annunciano il tour mondiale (ma nessuna data in Europa)

La band ha appena pubblicato il nuovo disco

L’annuncio che i fan delle Twice aspettavano è arrivato: la band partirà per il tour mondiale numero 4. La notizia è stata lanciata su Twitter:

Il tour si chiamerà ‘III‘ e farà tappa in Corea, Usa e altri Paesi.

Queste le date confermate al momento:

24, 25, 26 dicembre– Seoul

16 febbraio – Los Angeles

18 febbraio– Oakland

22 febbraio– Dallas

24 febbraio– Atlanta

26 febbraio– New York

Una grande notizia per gli ONCE (è questo il nome del fandom delle TWICE), anche se in Rete si avverte un po’ di delusione per la mancanza di tappa europee.

Per la band tutta al femminile, questo è un periodo magico, ricco di impegni e soddisfazioni. Le TWICE, infatti, hanno di recente pubblicato un disco, il loro terzo, ‘Formula Of Love: O+T=<3’, che contiene anche il loro singolo ‘Scientist’.

Il messaggio della canzone è che quando ami qualcuno non puoi fare calcoli o cercare di trovare risposte. L’amore è legato al cuore, e non puoi fare altro che assecondarlo. Speriamo che, ascoltandolo, vi sentiate un po’ più forti.

A dicembre, inoltre, le Ragazze si concentreranno sul mercato giapponese, facendo uscire il loro singolo ‘Doughnut’.