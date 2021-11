‘My Universe’ dei Coldplay x BTS è in vetta alla chart radio italiana

Questa settimana il brano più ascoltato in radio è 'My Universe' dei Coldplay x BTS. Secondo posto per Elodie, seguita da Ed Sheeran.

My Universe dei Coldplay x BTS raggiunge la vetta dell’Airplay (Fonte Earone), diventando il brano più ascoltato in radio della settimana. Dopo aver raggiunto il vertice della classifica radiofonica con il singolo Higher Power (certificato Oro), anche il secondo singolo dei Coldplay, quindi, conquista il podio radiofonico. Al secondo posto troviamo Elodie con Vertigine e al terzo Ed Sheeran con Shivers.

My Universe finora conta oltre 500 milioni di stream e 106 milioni di visualizzazioni del video. È il secondo singolo tratto dal nuovo album Music of the Spheres, entrato ai vertici delle classifiche di vendita di tutto il mondo e con oltre 100.000 copie vendute in UK nella sola prima settimana.

I Coldplay – ricordiamo – saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor Italia 2021 il prossimo 9 dicembre. Per quanto riguarda invece My Universe, un esclusivo dietro le quinte del video si può sbloccare semplicemente shazammando il brano.