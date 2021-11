“Yours”: la canzone che Jin dei BTS ha scritto per il k-drama “Jirisan”

La Army è orgogliosa di Jin. Nelle scorse ore, infatti, è uscito ‘Yours’, pezzo portante della colonna sonora del k-drama ‘Jirisan’, cantato proprio dal membro dei BTS. È la prima volta che Jin, in veste di solista, partecipa all’OST di un progetto televisivo ed è già un successo enorme: ‘Yours’, in pochissimo, è entrato in cima alle classifiche di numerosi Paesi, come Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e anche Italia. È diventata così la prima canzone nella storia di iTunes a raggiungere il n°1 in 80 Paesi in così poco tempo.

‘Jirisan’, in onda su tvN, parla di alcune guardie forestali che si imbattono in un misterioso incidente al Mount Jiri National Park e decidono di risolverlo. Tra gli attori Jun Ji-hyun e Joo Ji-hoon, che compaiono anche nel video ufficiale del pezzo.

‘Yours’, pur essendo cantata da Jin, è stata scritta da Gaemi e JIDA e arrangiata da Kim Se-jin.

