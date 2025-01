Palazzo Reale di Milano celebra con una mostra il genio visionario che ha rivoluzionato l’estetica della moda e del cinema del Novecento.

Dal 21 gennaio al 18 maggio 2025, Palazzo Reale di Milano ospita George Hoyningen-Huene. Glamour e Avanguardia, una mostra senza precedenti dedicata a uno dei maestri indiscussi della fotografia di moda. Promossa da Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e CMS.Cultura in collaborazione con il George Hoyningen-Huene Estate, l’esposizione celebra il 125° anniversario della nascita di un pioniere che ha rivoluzionato l’immagine di moda e l’estetica del suo tempo.

Curata da Susanna Brown, ex curatrice del Victoria & Albert Museum di Londra, la mostra propone oltre 100 fotografie in 10 sezioni tematiche, tra stampe originali al platino e opere realizzate sotto la supervisione dell’amico e collega Horst P. Horst. Le immagini raccontano la poliedrica carriera del fotografo, dalla Parigi degli anni Venti alla Hollywood dei divi, esplorando le influenze che lo hanno plasmato. Tra queste, l’arte classica, il Surrealismo, il teatro, la danza e il cinema.

Allestimento, foto di Vincenzo Bruno da Ufficio Stampa

Fu nel 1968 che il fotografo affidò il suo archivio proprio a Horst P. Horst, che contribuì alla realizzazione delle celebri stampe esposte anche nella mostra. Oggi, l’archivio è gestito dal George Hoyningen-Huene Estate a Stoccolma con l’impegno a conservare e promuovere il lavoro dell’artista.

L’impatto culturale di George Hoyningen-Huene

Nato a San Pietroburgo nel 1900, Hoyningen-Huene apparteneva a una famiglia nobile che fuggì in Europa durante la Rivoluzione d’Ottobre. Dopo un periodo a Londra, si trasferì a Parigi, dove entrò in contatto con artisti come Man Ray, Lee Miller e Salvador Dalì, integrandosi nella scena culturale d’avanguardia.

Negli Anni ‘20 e ‘30, il fotografo divenne una figura chiave nel mondo della moda parigina, collaborando con case prestigiose come Chanel, Balenciaga e Schiaparelli, per poi dirigere la fotografia di Vogue Francia. Quindi, si trasferì a New York per lavorare con Harper’s Bazaar, prima di approdare a Hollywood, dove catturò le star del cinema con il suo stile iconico.

Definito da Richard Avedon “un genio, il maestro di tutti noi”, Hoyningen-Huene fu tra i primi a trasformare la fotografia di moda in una forma d’arte, coniugando eleganza classica e sperimentazione surreale.

Le sezioni della mostra

La mostra si snoda in un percorso cronologico e tematico, suddiviso in dieci sezioni:

Visioni di un’epoca

Una panoramica sulla vita del fotografo, con annotazioni originali e materiali d’archivio. Tra Jazz e Ballets Russes

Scatti che documentano la Parigi degli anni Venti, con fotografie dei Ballets Russes e delle performance di Josephine Baker. La moda mare e il fascino del corpo ideale

Celebri immagini come Divers e fotografie che riflettono l’ideale estetico del tempo. Miraggi di luce: l’odissea visiva di Huene

Fotografie di viaggio realizzate tra Tunisia, Grecia ed Egitto, raccolte in volumi iconici. Riflessi di antichità

La fascinazione per l’arte classica, con corpi scolpiti dalla luce e pose scultoree. Modelle senza tempo

Ritratti delle muse dell’artista, tra cui Agneta Fischer e Lee Miller. L’essenza del sogno: Huene, Chanel e il Surrealismo

La collaborazione con Chanel e Schiaparelli e l’influenza del Surrealismo nelle composizioni. Sculture di luce: il nudo maschile tra classico e moderno

Scatti che reinterpretano il corpo maschile attraverso un’estetica che unisce classicità e modernità. La moda di Harper’s Bazaar

Fotografie che documentano l’evoluzione della moda negli anni ‘30. Hollywood e l’incanto del cinema

Ritratto delle star del cinema, da Greta Garbo a Sophia Loren, e la collaborazione con il regista George Cukor.

Allestimento, foto di Vincenzo Bruno da Ufficio Stampa

Ad accompagnare l’esposizione, un catalogo curato da Susanna Brown, edito da Thames & Hudson.

Informazioni utili

GEORGE HOYNINGEN-HUENE. Glamour e avanguardia

A cura di Susanna Brown Milano, Palazzo Reale

21 gennaio – 18 maggio 2025

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10:00 –19:30 | Giovedì 10:00 –22:30 | Lunedì chiuso Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

BIGLIETTI

Open € 17,00 | Intero € 15,00 | Ridotto € 13,00 – 10,00 | Scuole € 6,00 Esclusa prevendita. Audioguida inclusa

Immagini dell’allestimento di Vincenzo Bruno da Ufficio Stampa