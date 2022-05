FantaEurovision, oltre 100mila le squadre iscritte per l’ESC2022

La sfida non è solo al PalaOlimpico: il team di FantaSanremo propone il FantaEurovision che ha chiuso le iscrizioni con oltre 100mila squadre.

Si sono chiuse con oltre 100mila squadre e più di 15mila leghe le iscrizioni all’edizione 2022 di FantaEurovision. Come già si è visto con il FantaSanremo – il team che gestisce il gioco è il medesimo – numerosi sono stati anche gli artisti ESC che hanno condiviso sui social l’iniziativa. Ed è, ancora una volta, FantaMania. Nel segno dello slogan Un team, cinque artisti, un capitano e con la possibilità di conquistare “la gloria eterna”, il FantaEurovision by FantaSanremo è in pieno svolgimento.

“Ci eravamo posti quasi per gioco l’obiettivo di arrivare ad una quota così alta”, commenta la FIF – Federazione Italiana FantaSanremo/FantaEurovision. “Pensavamo di averla sparata grossa un’altra volta, proprio com’è nel nostro stile, e invece, come nei migliori sogni, è diventato un traguardo raggiunto addirittura in anticipo sulla chiusura delle iscrizioni”.

Così, sono stati necessari anche i tempi supplementari per le scrizioni e l’aggiunta di un overtime per i ritardatari. Direttamente da Torino, i membri del direttivo monitorano l’andamento della gara sul palco e online all’interno dell’Eurovision Village. Anche per l’ESC il meccanismo di gioco si basa su una moneta virtuale che dai Baudi diventa saBaudi, in onore del capoluogo piemontese.

Logo Ufficio Stampa

E se sulla monera dal taglio maggiore campeggia immancabile Pippo Baudo, i tagli minori sono popolati di personaggi italiani famosi oltreconfine. A partire da Raffaella Carrà, celebrata con un breve (per alcuni troppo) omaggio durante la prima Semifinale al PalaOlimpico. Presenti anche Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno che vinsero l’Eurovision rispettivamente nel 1964 con Non ho l’età e nel 1990 con Insieme: 1992.

Dalle Marche all’Eurovision Song Contest

Dopo aver spopolato a Sanremo 2022 invadendo a tutti gli effetti il palco dell’Ariston grazie all’adesione di molti artisti in cerca di bonus, il gioco made in Marche è alla sua seconda edizione eurovisiva. Così, il team del fantagiuoco si è trasferito dal Bar Corva da Papalina al Parco del Valentino. Da qui, promette la FIF, il lavoro di giuria sarà svolto con rigore, “segnando i punteggi delle esibizioni con il solito occhio scrupoloso e puntiglioso”.

E la community può segnalare qualsiasi situazione dubbia direttamente alla giuria della FIF anche tramite i social. Ogni giorno, poi, sono previste dirette su Instagram con cui il team risponde alle domande delle fanta-allenatrici e dei fanta-allenatori e poter interagire con ospiti e influencer.

La prima delle due semifinali, tramessa in diretta su Rai1, ha già regalato i primi bonus e malus così come qualche sorpresa all’annuncio degli artisti che hanno conquistato un posto in finale. Tutti i punteggi vengono resi noti sul sito ufficiale, in concomitanza con le dirette dai profili Fantasanremo e Fantaesc, sia in italiano sia in inglese.

Foto da Ufficio Stampa