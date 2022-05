Eurovision Song Contest 2022, Mattia Stanga conduce i Pre-Show su TikTok

A Torino è tutto pronto per ESC2022, al via con la prima Semifinale mentre su TikTok il creator Mattia Stanga svela le curiosità dal backstage.

Martedì 10 maggio le luci di Eurovision Song Contest 2022 si accendono ufficialmente con la prima Semifinale in diretta su Rai 1. Ma lo show è anche online, grazie a TikTok che è Official Entertainment Partner della manifestazione musicale. La piattaforma promette un palinsesto di iniziative ricco e curioso per scoprire tutto dei protagonisti sul palco.

E si parte nel segno dell’ironia con Mattia Stanga che, accompagnato da altri seguitissimi creator, guida la community nel dietro le quinte. Dal 10 maggio, infatti, il giovane talento conduce tre appuntamenti dalla location più iconica di Torino, ovvero la mole Antonelliana. A Stanga il compito di portare gli utenti nel backstage della competizione internazionale più attesa, inaugurati con la LIVE del 10 maggio alle 11.30 dal profilo di Mattia.

Foto da Ufficio Stampa TikTok

I tre Pre-Show su TikTok

Il primo appuntamento è con due creator torinesi doc, Marina Valdemoro Maino – in arte Maryna, e il pianista e musicista Pietro Morello Il Museo del Cinema ospitato proprio presso la mole è al centro del racconto tra curiosità, storia, arte e qualche consiglio utile per vivere al meglio la città. Ma non mancherà lo spazio per le anticipazioni sulla prima Semifinale, trasmessa LIVE sul canale TikTok di Eurovision. E per l’occasione in collegamento anche Diodato, che darà qualche spoiler sulla sua esibizione, e Dardust, che si prepara a calcare il palco come ospite.

Si continua con i Pre-Show mercoledì 11 maggio – dalle 11.30 alle 12.15 – con Mattia che commenta la prima Semifinale insieme a Shinhai Ventura, Rosalba e Rametta. Il trio si confronterà anche su look, performance e highlights della serata. In chiusura, Mara Maionchi e Diego Passoni in collegamento, per formulare i primi pronostici.

Ultima tappa, venerdì 13 maggio – dalle 11.30 alle 12.15 – Mattia Stanga incontrerà uno degli host di Eurovision Song Contest 2022, Alessandro Cattelan. Ospite anche il torinese Luca Argentero mentre Angemi avrà il compito di approfondire i testi e le produzioni dei brani in gara in attesa della Grand Final.

Foto da Ufficio Stampa TikTok