Eurovision Song Contest 2022, TikTok è Official Entertainment Partner

Per la prima volta, la piattaforma più amata da giovani e giovanissimi sarà il cuore pulsante dell’ESC2022 per oltre un miliardo di utenti.

Esattamente a un mese dalla Grand Final, si accendono i motori della manifestazione musicale che trasformerà Torino nella capitale della musica d’Europa e non solo. A far correre anche sulla rete lo show più atteso ci penserà TikTok, Official Entertainment Partner della 66.ma edizione di Eurovision Song Contest. In programma dal 10 al 14 maggio (il tema portante è The Sound of Beauty), l’ESC2022 potrà così contare per la prima sulla community globale di TikTok che ha superato il miliardo di persone.

L’annuncio arriva direttamente dall’ente organizzatore, European Broadcasting Union (EBU), che ha scelto a TikTok come amplificatore di musica e valori. In qualità di cuore pulsante dell’ESC, infatti, la piattaforma celebrerà gli artisti, i Paesi e la storia della manifestazione attraverso svariate iniziative. Tra i contenuti, è prevista una programmazione speciale, playlist dedicate e contenuti di backstage che daranno al popolo di TikTok uno sguardo inedito sull’evento.

Le dichiarazioni di TikTok e di EBU

“Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community”, ha dichiarato Rich Waterworth, General Manager EU, TikTok. “TikTok è la casa dell’intrattenimento e della creatività, sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l’unione di musica e della cultura”.

“Offriremo contenuti esclusivi per i fan, portandoli dietro le quinte e ponendoli al centro dello spettacolo stesso”, continua Rich Waterworth . “Non vediamo l’ora di vedere come la nostra community sarà conquistata e ispirata da Eurovision quest’anno!”

E l’entusiasmo è condiviso anche in casa EBU: “Siamo lieti di avere TikTok come Entertainment Partner ufficiale di Eurovision Song Contest 2022, e di lavorare a stretto contatto per creare contenuti ancora più esclusivi e coinvolgenti”. Sono le parole di Martin Österdahl, Executive Supervisor dell’Eurovision Song Contest per EBU che aggiunge: “L’anno scorso, la community di TikTok ha davvero abbracciato lo spirito di Eurovision Song Contest e, quest’anno, non vediamo l’ora di offrire un accesso senza precedenti al più grande evento di musica dal vivo del mondo, oltre a ispirare un’intera nuova generazione di fan”.

Eurovision 2022 su TikTok: i contenuti

Ma entriamo più nel dettaglio dei contenuti che, grazie alla partnership, TikTok potrà reagalare ai suoi utenti. Lo show avrà come culmine la Grand Final ma inizierà nei giorni prima: EBU ha confermato che entrambe le semifinali, oltre alla finale, saranno trasmesse LIVE tramite l’account @Eurovision, in un format unico creato appositamente per TikTok. E lo spettacolo sarà sia sul palco sia nel backstage, con incontri esclusivi fin dalle prime prove.

L’account TikTok di Eurovision, inoltre, presenterà ogni giorno contenuti ad hoc dedicati alla manifestazione, con i momenti più belli della giornata e i dietro le quinte. Inoltre, i team europei di TikTok si coordineranno per rendere disponibile sull’app un hub che raccoglierà tutti i contenuti a tema Eurovision. Le playlist con le canzoni in gara saranno raggiungibili della pagina Suoni, facilitando i creator nella condivisione dei contenuti video e audio.

I numeri di Eurovision su TikTok

Il successo di Eurovision su TikTok è in continua crescita, come dimostrano i numeri dei video con hashtag #Eurovision e #Eurovision2021. Le views, infatti, sono rispettivamente di oltre 3,8 miliardi e 1,4 miliardi. La community della piattaforma ha contribuito a diffondere la musica e i valori della manifestazione con passione e creatività. E, a loro volta, gli artisti dell’Eurovision hanno utilizzato TikTok per raggiungere i fan, portandoli nel cuore della competizione.

L’hashtag #Eurovision2022 è già online, pronto per unire i fan di TikTok e di Eurovision in ogni angolo del mondo facendo risuonare The Sound of Beauty.

