Blanco, tutte le nuove date del ‘Blu Celeste Tour’

Come promesso, Blanco aggiunge nuove date al 'Blu Celeste Tour'. Spostate quelle della settimana dell'Eurovision: tutte le info.

Dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, Blanco annuncia oggi le date estive del BLU CELESTE TOUR. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il tour lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani.

Le date estive annunciate oggi invece partiranno da Locarno (18 giugno – Connection Festival) toccando poi Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival), L’Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest), Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

Blanco inoltre – in qualità di vincitore al Festival di Sanremo – parteciperà con Mahmood all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e quindi le date nei club previste durante la seconda settimana di maggio sono state riprogrammate a fine mese. Le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date.

I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili a partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00 su vivoconcerti.com.

Blanco, le nuove date: il calendario del Blu Celeste Tour

Domenica 3 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Lunedì 4 APRILE 2022 – PADOVA, GEOX SOLD OUT

Mercoledì 6 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Giovedì 7 APRILE 2022 – MILANO, FABRIQUE SOLD OUT

Domenica 10 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Lunedì 11 APRILE 2022 – ROMA, ATLANTICO SOLD OUT

Mercoledì 13 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Giovedì 14 APRILE 2022 – TORINO, TEATRO CONCORDIA SOLD OUT

Mercoledì 4 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Giovedì 5 MAGGIO 2022 – FIRENZE, TUSCANY HALL SOLD OUT

Domenica 8 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON

Lunedì 9 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON

Venerdì 13 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

Sabato 14 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO

Giovedì 19 MAGGIO 2022 – NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA

Lunedì 23 MAGGIO 2022 – BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT – NUOVA DATA

Venerdì 27 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA

Sabato 28 MAGGIO 2022 – BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT – NUOVA DATA

Il calendario estivo

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL NUOVA DATA

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY NUOVA DATA

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL NUOVA DATA

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL NUOVA DATA

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST NUOVA DATA

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI NUOVA DATA

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA NUOVA DATA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR NUOVA DATA

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA NUOVA DATA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO NUOVA DATA