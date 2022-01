Minnie con il completo pantalone, la rivoluzione di Stella McCartney: «Simbolo di progresso»

Per la prima volta Minnie indossa un completo pantalone, disegnato da Stella McCartney per i 30 anni di Disneyland Paris.

In occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Disneyland Paris, Stella McCartney ha completamente rinnovato il look di Minnie. Per la prima volta nella storia dell’iconico personaggio Disney, Minnie indosserà infatti un completo pantalone, meglio noto come pantsuit.

Una vera rivoluzione nel mondo disneyano, dove Minnie appare sempre con indosso abiti sgargianti e la classica ampia gonna. Un marchio di fabbrica, insomma. Ma i marchi cambiano, così come i tempi. Ed era veramente ora di rendere Minnie contemporanea e – indubbiamente – più vicina allo stile delle donne di oggi.

LEGGI ANCHE: 30 anni di Disneyland Paris, al via le celebrazioni: tutte le novità del Parco

«Sono felice di poter lavorare con l’unica, inimitabile e iconica Minnie Mouse. – ha commentato la stilista Stella McCartney – Ho disegnato un outfit personalizzato per lei in occasione del 30° anniversario di Disneyland Paris».

«Da sempre Minnie ha un posto speciale nel mio cuore. – continua poi la stilista – Condividiamo gli stessi valori. Ciò che amo di Minnie è che lei rappresenta la felicità, l’autenticità, l’essere se stessi, e il fatto che riesca a essere d’ispirazione per le persone di tutte le età e di tutto il mondo. E in più ha davvero stile! Volevo che indossasse il suo primo completo pantalone a Disneyland Paris, per cui ho disegnato uno dei miei iconici abiti, un tuxedo blu, usando tessuti di provenienza sostenibile. Questa rivisitazione del suo classico abito a pois renderà Minnie un simbolo di progresso per la nuova generazione. Minnie lo indosserà in occasione del Women’s History Month, che ha inizio il 6 marzo 2022. Non vedo l’ora che i fan scoprano il nuovo look al Walt Disney Studios Park!».

E come parte di una più ampia collaborazione con The Walt Disney Company, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Stella McCartney metterà in vendita anche una speciale t-shirt ispirata a Minnie. La t-shirt sarà disponibile esclusivamente online e negli store Stella McCartney l’8 marzo 2022. Inoltre, a partire dalla primavera 2022 Stella McCartney lancerà una collezione in edizione limitata ispirata al famoso classico Fantasia.