30 anni di Disneyland Paris, al via le celebrazioni: tutte le novità del Parco

Il 6 marzo 2022 inizia una «nuova era» per Disneyland Paris, in occasione del 30esimo anniversario del Parco.

Il 12 aprile del 1992 apriva i battenti Disneyland Paris, che in questo 2022 bizzarro e appena agli esordi si prepara quindi a festeggiare il suo 30esimo compleanno. Trent’anni di cultura pop, in cui si sono uniti e mescolati vari franchise – dalla Disney alla Pixar passando per la Marvel e Star Wars – nel luogo europeo in cui la magia sembra prendere vita. Ora, durante una conferenza stampa che ha ufficialmente dato il via alle celebrazioni, la Disney annuncia proprio «l’inizio di una nuova era». E sarà «segnata da trasformazioni, creatività senza limiti e nuove tecnologie».

LEGGI ANCHE: ‘I Segreti delle Attrazioni Disney’, come i parchi hanno contribuito alla pop culture

I nuovi show di Disneyland Paris

Ad iniziare da un nuovo show, che andrà in scena ogni giorno e più volte nell’arco della stessa giornata nella Central Plaza del parco, di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco, recentemente restaurato.

Uno show durante il quale Topolino, Minnie, Paperino e Paperina sfoggeranno i vestiti creati apposta per loro per l’anniversario di Disneyland Paris. A loro si uniranno altri personaggi, tra cui il Genio di Aladdin e Rapunzel. La celebrazione del compleanno di Disneyland attraverso nuovi costumi non è casuale. Dal 1992 ad oggi, le sartorie di Disneyland Paris hanno infatti realizzato più di 30mila costumi (parliamo di una delle più grandi collezioni di costumi in Europa), grazie al lavoro di più di 40 persone.

E se lo show quotidiano sarà ricco di colori e abiti, la notte offre ai visitatori del palco un nuovo pre-show, il Disney D-Light, che combinerà video-proiezioni e una coreografia di droni che sarà visibile per un periodo limitato di tempo. Lo spettacolo aereo con 200 droni è stato ideato da Dronisos e consiste nel creare il numero 30 nel cielo di Disneyland Paris, con in sottofondo la nuova colonna sonora registrata ad hoc per questo Anniversario e intitolata Un monde qui s’illumine. È la prima volta che i droni vengono utilizzati per uno spettacolo quotidiano all’aperto nella storia dei Parchi Disney.

Per chiudere le novità sugli spettacoli, dopo uno stop di due anni sarà di nuovo disponibile Disney Stars on Parade.

I Giardini Incantati

Non solo nuovi show, ma anche nuove realtà. Nel 2022 a Disneyland Paris sorgeranno i Giardini Incantati, formati da sculture cinetiche che prenderanno vita. Trenta opere d’arte, ispirate ad artisti come Dalì o alle girandole per bambini, saranno installate in dieci diversi giardini tematici. Il Giardino Asiatico – per citarne uno – avrà al suo interno Baymax, Mushu e Sisu.

Food e Beverage

Non poteva mancare poi un nuovo menu. Dal 6 marzo 2022, nel Parco saranno disponibili nuove proposte vegetariane, tra cui un panino vegano e un waffle salato di patate. Nei ristoranti con servizio al tavolo, sarà invece possibile gustare Le Bouquet Final – una torta speciale per le celebrazioni – e i macaron ispirati proprio al 30esimo anniversario.

E poi ancora, 350 nuovi prodotti da acquistare durante lo shopping e il primo completo pantalone di Minnie, disegnato da Stella McCartney.

Avengers Campus

Il 30° Anniversario vedrà anche l’attesissima apertura della nuova area tematica Avengers Campus, parte integrante del cambiamento del Parco Walt Disney Studios. A partire dall’estate 2022, i Supereroi dell’Universo Marvel si riuniranno all’Avengers Campus, invitando i visitatori a prendere parte al nuovo, epico viaggio tra eroiche avventure e missioni da completare, per rafforzare ancora di più l’esperienza immersiva nell’universo MARVEL, iniziata con l’apertura nel 2021 del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.