Le Passeggiate Poetiche: a Tivoli l’1 e 2 ottobre

Le Passeggiate Poetiche dell’associazione Exotique fanno tappa per la prima volta in provincia di Roma. L’appuntamento iniziale è nell’antica Tibur Superbum citata da Virgilio nell’Eneide.

La rassegna itinerante Le Passeggiate Poetiche, ideata e promossa dall’associazione Exotique di San Felice Circeo, prosegue nell’opera di riscoperta e valorizzazione dei territori affidandosi alla musica e alle arti performative e si configura sempre più come occasione di rilancio culturale per i Comuni e le comunità che la ospitano. Dopo la lunga parentesi estiva dedicata alla riscoperta del Parco Nazionale del Circeo e delle isole pontine, a partire dal 1 ottobre (fino al 4 dicembre) si torna ad esplorare l’entroterra delle provincie di Roma, Latina e Frosinone passando, in ordine cronologico, per Tivoli, Sonnino, Monte San Biagio, Alatri, Veroli, Collepardo, Pastena, Anagni, Fiuggi, Cori, Norma, Giardino di Ninfa, Sabaudia, Bassiano, Sermoneta, Veroli e infine Roma.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Le Passeggiate Poetiche, con il contributo della Regione Lazio (LAZIOCrea) e la collaborazione e il patrocinio del Comune di Tivoli, arrivano nell’antica Tibur Superbum citata da Virgilio nell’Eneide e fondata sulle rive dell’Aniene probabilmente ancora prima di Roma. Sabato 1 ottobre, il programma prende il via dal parco della Villa Gregoriana, un patrimonio storico-naturalistico immenso oggi affidato al FAI, situato proprio nel cuore della città. Tra boschi, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali e la spettacolare Grande Cascata con cui l’Aniene, dopo un salto di 120 metri, si tuffa nella Valle dell’Inferno ai piedi dell’antica acropoli di Tivoli. Dal Tempio di Vesta si prosegue nei vicoli della Tivoli medievale, fino agli orti tiburtini che si inseguono nella campagna sotto Villa d’Este tra panorami mozzafiato testimoni di millenni di storia. Una dimensione bucolica ideale in cui godere il pranzo al sacco tra rovine romane e filari di bianco pizzutello.

A suggellare la giornata, nella splendida cornice di Piazza Campitelli, tra le piazze più belle della città, si attende nel pomeriggio il concerto di Stefano Scarfone, tra i più fulgidi esponenti del nuovo chitarrismo mondiale, come ha scritto di lui Gianmichele Taormina su Jazzitalia. Un musicista capace di fondere il jazz, il blues, il flamenco e la musica balcanica con le sonorità del mediterraneo mantenendo vivo il legame con la melodia italiana.

Domenica 2 ottobre, La Passeggiata Poetica esce dalla città per immergersi nella natura selvaggia della Riserva Naturale di Monte Catillo, che si estende per 1320 ettari sui Monti di Tivoli e conta oltre 300 specie floristiche censite e che proprio in questi giorni festeggia i 25 anni dalla sua istituzione. Sulle tracce del Grand Tour si cammina fino al rifugio di fonte Bologna. Un cammino scandito con L’Altro Passo, la performance partecipativa di narrazione in natura a cura del collettivo noMade.Come attraversano il bosco gli animali? Come guardano il mondo? Come comunicano? Con L’Altro Passo il collettivo di artisti noMade intende rispondere a queste domande. Il pubblico camminante è invitato ad esplorare la natura in un Altro modo. Seguendo il filo della favola selvaggia i partecipanti sono guidati a ricontattare la propria dimensione animale attraverso un’esperienza di metamorfosi poetica in un percorso disseminato da piccole esperienze di ascolto e interazione con l’ambiente circostante. A Monte Catillo, L’Altro Passo incontra e si affida a un grande conoscitore di questi luoghi: la guida esperta Francesco Palladino di Sound Trek, un partner fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Programma 1 ottobre 2022

Tivoli – ore 10:00 | pranzo al sacco incluso nel contributo richiesto ai partecipanti a sostegno del progetto|

Passeggiata Poetica da Villa Gregoriana ai vicoli suggestivi della Tivoli Medievale con il concerto a Piazza Campitelli di Stefano Scarfone.

Domenica 2 ottobre 2022

Tivoli – ore 10:00 | pranzo al sacco incluso nel contributo richiesto ai partecipanti a sostegno del progetto|

Passeggiata Poetica alla Riserva Naturale di Monte Catillo con la performance partecipativa di narrazione in natura L’Altro Passo del collettivo noMade.

L’iniziativa è ideata e realizzata dall’APS Exotique con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione e il patrocinio del Comune di Tivoli.

Le Passeggiate Poetiche rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

*Disponibili alloggi in strutture convenzionate per trascorrere un week end a Tivoli per chi volesse partecipare al programma dell’intero fine settimana.

Per informazioni su come partecipare: +39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it

Programma completo su https://exotique.it

CALENDARIO DELLE PASSEGGIATE POETICHE FINO A DICEMBRE 2022:

1 ottobre 2022 Tivoli (RM)

Passeggiata Poetica da Villa Gregoriana ai vicoli suggestivi della Tivoli Medievale con il concerto di Stefano Scarfone

2 ottobre 2022 Tivoli (RM)

Passeggiata Poetica alla Riserva Naturale di Monte Catillo con la performance partecipativa di narrazione L’Altro Passo a cura del collettivo noMade

8 ottobre 2022 Sonnino – Monte San Biagio (LT)

Passeggiata Poetica da Sonnino a Monte San Biagio lungo i tratturi della transumanza con lo spettacolo Le Terre di Fontamara a cura di Sinestesia Teatro

15 ottobre 2022 Alatri e Veroli (FR)

Passeggiata Poetica attraverso millenni di spiritualità dalle Mura Megalitiche di Alatri alla Badia di San Sebastiano fino alla rocca di San Leucio con Il cammino dei giusti di Prima Prattica Ensemble Vocale

16 ottobre 2022 Collepardo (FR)

Passeggiata Poetica alla Valle dei Santi sulle tracce dei pastori tra cascate e rupi con La Linea del Vento concerto piano solo di Alessandro Deledda

22 e 23 ottobre 2022 Pastena (FR)

Passeggiata Poeitca alle Grotte di Pastena con Visioni Liquide video installazione a cura di Massimo Zomparelli

29 ottobre 2022 Anagni (FR)

Passeggiata Poetica alla scoperta del simbolismo medievale della Città dei Papi con il concerto finale degli Apeiron Sax

30 ottobre 2022 Fiuggi (FR)

Passeggiata Poetica ai Castagneti di Fiuggi con la performance poetico-sensoriale Incontro con Gea a cura del collettivo noMade

5 novembre 2022 Cori e Norma (LT)

Passeggiata Poetica da Cori all’Antica Norba con i Musici Viatores in un cammino di musica e parole

6 novembre 2022 Norma e Giardino di Ninfa (LT)

Passeggiata Poetica dall’Antica Norba ai Giardini di Ninfa con il concerto Chiare, fresche et dolci acque a cura del Die Forelle Trio

13 novembre 2022 Sabaudia (LT)

Passeggiata Poetica alle Piscine della Verdesca con il Concerto in Palude piano solo di Francesco Taskayali

19 novembre 2022 Bassiano (LT)

Passeggiata Poetica dalla Sorgente del Rapiglio ai vicoli del centro storico di Bassiano con il concerto dal forte piano al jazz di Massimo Gentile

20 novembre 2022 Sermoneta (LT)

Passeggiata Poetica da Bassiano a Sermoneta sulle tracce degli antichi cammini dei Monti Lepini con il concerto di Filamistrocca

26 novembre 2022 Veroli (FR)

Passeggiata Poetica dai suggestivi vicoli di Veroli a Monte San Giacomo con il teatro di strada di Chesse de’ Vergli

27 novembre 2022 Collepardo (FR)

Passeggiata Poetica nella Selva d’Ecio sui passi di Monaci e Santi con il laboratorio di Teatro in Natura Lucus in fabula a cura di collettivo noMade

3 dicembre 2022 Roma (RM)

Passeggiata Poetica dall’Appia Antica ai Fori Imperiali nella Roma di Antonio Cederna tra passato e futuro di un grande progetto con l’intervento di Walter Tocci

4 dicembre 2022 Roma (RM)

Passeggiata Poetica dal Rione Monti all’Esquilino con Visioni e Rioni spettacolo di teatro diffuso a cura del collettivo noMade con la partecipazione di donpasta