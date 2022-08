‘Fantasmi e Spiriti del Giappone’, al Tenoha di Milano l’arte di Benjamin Lacombe prende vita

Una nuova mostra immersiva alla scoperta dell’immaginario di Benjamin Lacombe, ispirata ai suoi libri sui fantasmi del Giappone.

Dopo il successo di Botteghe di Tokyo – The Exhibition, L’ippocampo Edizioni e TENOHA Milano tornano a collaborare con una nuova mostra immersiva. Stavolta si viaggia però alla scoperta dell’immaginario di Benjamin Lacombe, con una mostra ispirata ai suoi libri Storie di Fantasmi del Giappone e Spiriti e Creature del Giappone, pubblicati in Italia proprio da L’ippocampo.

Fantasmi e Spiriti del Giappone – Don’t Cross the Red Bridge verrà inaugurata il prossimo 9 settembre presso gli spazi TENOHA Milano, il primo concept store giapponese d’Europa. L’allestimento farà vivere ai visitatori un’esperienza unica, grazie a un percorso multisensoriale in cui prenderanno vita gli spiriti e le creature del Giappone. Un viaggio di fatto denso di folklore nipponico ispirato alle leggende della tradizione trascritte da Lafcadio Hearn e raccontate visivamente da Benjamin Lacombe, le cui illustrazioni trasporteranno gli avventori al di là del ponte rosso che unisce il mondo mortale a quello ultraterreno.

L’inconfondibile tratto dell’artista dà vita ai celebri yokai, creature sovrannaturali che possono assumere le sembianze e i caratteri più diversi. Dal kappa alla donna senza faccia, passando per le kitsune e i kodama. Espressione dell’animismo giapponese, in Occidente li consideriamo mostri o fantasmi, ma sfuggono in realtà a qualsiasi definizione.

Per conoscerli e incontrarli di persona basterà visitare la mostra, che si svilupperà in uno spazio di 1100mq. Nello spazio sono presenti oltre 10 stanze a tema, dove la tradizione incontra l’innovazione tecnologica ricca di animazioni, audio, scenografie, 3d e video.

I biglietti sono acquistabili sul sito: fantasmi.tenoha.it

Credits

Un Evento Organizzato da: TENOHA MILANO

In Partnership con: L’IPPOCAMPO EDIZIONI

Direzione Creativa: LAURA MICALIZZI

Progetto di Comunicazione: ALBERTO MOLTENI e TEAM COMUNICAZIONE L’IPPOCAMPO EDIZIONI