‘Botteghe di Tokyo – The Exhibition’, l’artbook di Mateusz Urbanowicz prende vita al Tenoha di Milano

Dal 15 gennaio 2022 al Tenoha di Milano la mostra 'Botteghe di Tokyo - The Exhibition' dall'artbook di Mateusz Urbanowicz.

Le Botteghe di Tokyo di Mateusz Urbanowicz prendono vita e diventano tangibili grazie a Botteghe di Tokyo – The Exhibition, la mostra immersiva che dal 15 gennaio 2022 ha invaso gli spazi di TENOHA Milano, il primo concept store giapponese d’Europa.

È una mostra imperdibile, un viaggio reale e calcolato tra le botteghe giapponesi che – grazie agli acquerelli di Urbanowicz, pubblicati nel libro edito da L’ippocampo edizioni – preservano la loro storia e la loro autenticità. Negli spazi di TENOHA le botteghe sono riprodotte a grandezza naturale, ma la mostra è molto più di un’immersione tra disegni giganti e tradizioni nipponiche.

I visitatori saranno infatti protagonisti di un suggestivo percorso in 1100mq di area, tra bozzetti di vetrine e illustrazioni. Percorrendo le strade tracciate negli spazi, ci si ritrova circondati da stampe e mappe giganti, prodotti e oggetti di design, proiezioni, profumi, suoni e luci. Oltre a oggetti di scena come un distributore automatico e un taxi. Tutto ispirato al fantastico e visionario libro. Ogni bottega, in fondo, ha una sua storia da raccontare. E il racconto – così visionario nelle pagine dell’artbook edito nel 2021 – diventa ancora più profondo grazie a video e cosplayer che mostrano ai visitatori la vera storia delle botteghe stesse.

Botteghe di Tokyo – The Exhibition, la campagna di crowdfunding

Contestualmente alla mostra è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla nota piattaforma Kickstarter che, attiva per poche settimane, include un elenco di premi. I premi sono disponibili solo per questo breve periodo, sia per potenziali visitatori della mostra che non.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà aperta tutti i giorni della settimana dal 15 Gennaio al 27 Marzo 2022 dalle ore 11.00 alle ore 20.00 presso gli spazi di TENOHA Milano in Via Vigevano, 18 (metro M2 Porta Genova). Prenotazioni consigliate sul sito bottegheditokyo.tenoha.it