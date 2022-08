Ferragostia 2022, dal 9 al 15 agosto spettacoli e musica nel Borgo di Ostia Antica

Ferragostia 2022, dal 9 al 15 agosto 10 eventi completamente gratuiti tra spettacoli, musica, circo e visite guidate performative.

Ostia Antica torna protagonista dell’Estate Romana con la sesta edizione di Ferragostia Antica. Dal 9 al 15 agosto inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative e l’allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari invaderanno dunque il meraviglioso Borgo Rinascimentale.

Ferragostia Antica, il programma

Si parte il 9 agosto e si prosegue sino al 15, per 10 eventi gratuiti tutti da scoprire. Le visite guidate performative attraverseranno due luoghi la cui apertura al pubblico è una rarità. Il 9 e il 10 agosto avverrà infatti l’apertura straordinaria di Tor Boacciana, la torre medievale costruita sull’antico faro di Ostia, alla foce del Tevere. Una guida e due performer accompagneranno il pubblico Dove l’acqua del Tevero s’insala, con due possibili orari di visita, (ore 18.00 e ore 19.30).

L’11 e il 12 agosto, invece, Visit Ostia Antica ci porterà alla scoperta della Chiesa di Sant’Ercolano in compagnia di una performer. L’avventura dove meno te l’aspetti è la seconda proposta di visita, anch’essa in due orari (ore 18.00 e ore 19.30). Per le visite, che sono a numero chiuso, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com.

Gli spettacolo al Borgo di Ostia Antica

Il 13 agosto partono gli spettacoli al Borgo di Ostia Antica. Aprono gli Eccentrici Dadarò, presenza affezionata della manifestazione, con Operativi! alle ore 21, esilarante spettacolo di teatro e circo. Alle 22.00 Raffaello Corti travolgerà il pubblico con il suo Faccestamagia, che coniuga magia e comicità in maniera unica e dissacrante.

Il 14 agosto sarà interamente dedicato alla musica. Alle 21, la Banda Cecafumo, orchestra di fiati diretta da Adriano Pedretti, vestirà il Borgo di note jazz, swing e delle più celebri colonne sonore. Alle 22.30, invece, un evento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati e del mondo anni ’90: Sonia Ceriola e la Zigulì Band, con il loro La Posta di Sonia in concerto, coinvolgeranno grandi e piccini con un repertorio senza età, in un format che è diventato un cult per tutti i millennials.

Il 15 agosto sarà l’occasione per esplorare territori lontani e immaginari diversi e suggestivi. Alle 21 l’associazione LaborTango trasporterà il pubblico nei barrios di Buenos Aires con il suo El tango es una posibilidad infinita, spettacolo di narrazione, musica, danza e poesia. Alle 22, la Compagnia Internazionale Teatro dei Venti ci racconterà la storia di Pentesilea e della Guerra di Troia, con uno spettacolo multidisciplinare che fonde teatro, danza, acrobatica e musica dal vivo.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.