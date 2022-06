Torna ad Ariccia l’arte di ‘Fantastiche Visioni’

Arte e suggestioni nel seicentesco giardino/scrigno di Palazzo Chigi di Ariccia con Fantastiche Visioni. Il programma.

Tutto è pronto per la XII Edizione di Fantastiche Visioni, rassegna di spettacoli inserita nel nutrito calendario di eventi Ariccia da Amare 2022 – sinergie rinnovabili. Le Fantastiche Visioni tornano dunque con i loro viaggi immersivi e spettacolari tra i giardini seicenteschi del Palazzo Chigi ad Ariccia (RM) dal 15 luglio al 5 agosto.

Un’immersione spettacolare che inizia con Emanuela Aureli, ospite d’eccezione di questa edizione (con Ce la farò anche st[r]avolta) e prosegue tra la musica di Simone Cristicchi (con Paradiso – Dalle Tenebre alla Luce), quella di Katia Rizzo & Retró Band e l’omaggio a Ennio Morricone di Stefano Reali e Flavia Astolfi (con un imperdibile Ennio Morricone Remembered). E ancora Carlotta Proietti in Tacchi Misti e Labirinto d’Amore – Orlando furioso nel Parco Chigi in Ariccia, lo spettacolo che utilizza il principesco giardino per far rivivere le più famose trame del poema di Ludovico Ariosto.

«Fantastiche Visioni quest’anno è prima di tutto una sfida alla rinascita, per ridare respiro alla socialità che è principio e bene universale. Ma anche per offrire momenti di aggregazione attorno a proposte culturali d’eccellenza, stimolando la riflessione su temi di interesse collettivo. Con l’obiettivo di offrire alle persone, quanto più è possibile, occasioni preziose per stare insieme. E per condividere un’esperienza, che sia di riflessione, di divertimento, di piacere interiore: per condividere il sogno di una passione, come direbbe Shakespeare»

Fantastiche Visioni, Labirinto d’Amore

Nel Parco, a grande richiesta, torna la quinta edizione di Labirinto d’Amore – Orlando Furioso. Lo spettacolo site specific utilizza il principesco giardino per far rivivere le più famose trame del poema di Ludovico Ariosto. Uno spettacolo che diverte e appassiona spettatori di tutte le età, adulti e bambini. Da sabato 16 a domenica 31 luglio.

Fantastiche Visioni – XII Edizione – con il sostegno economico del Comune di Ariccia, è inserito all’interno di Ariccia da Amare – sinergie rinnovabili 2022, progetto finanziato con il contributo di LAZIOcrea.

Parco di Palazzo Chigi, Via dell’Uccelliera – Ariccia.

Info e prenotazioni al 328 3338669 – e-mail: preno@arteideaeventieservizi.it

www.arteideaeventieservizi.it