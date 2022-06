‘I Nasoni Raccontano’, la sesta edizione racconta il Quadraro

Dal 24 giugno al 2 luglio 2022 torna I Nasoni Raccontano – la storia ha il naso lungo, lo storytelling urbano teatrale de La Città Ideale. Dal 2017 a oggi, l’evento ha dato voce alla città affidando ai caratteristici nasoni il racconto in soggettiva di una Roma antica e popolare.

Dopo Centocelle, Torpignattara, Pigneto e Gordiani quest’anno I Nasoni Raccontano – la storia ha il naso lungo renderà omaggio al Quadraro. Inoltre, I Nasoni aprirà il festival diffuso La Città Ideale che fino al 31 luglio prevede un programma di progetti artistici popolari.

«Per il sesto anno consecutivo torniamo tra le strade di Roma per raccontarne la storia dal punto dei vista dei Nasoni, le fontane d’acqua potabile caratteristiche della città. – spiega Fabio Morgan – Il quartiere protagonista di questa nuova edizione sarà il Quadraro. Attraverso le storie e gli aneddoti che abbiamo raccolto in fase di ricerca, s’è profilato un ritratto umano. Un ritratto quasi romantico e profondamente popolare del quartiere che ho cercato di riportare nella drammaturgia e che riverbera nel lavoro degli otto attori coinvolti e della regia. È una storia collettiva, dinamica, piena di quel passato che ha attraversato le strade della nostra città e che ancora condiziona, in molti casi, dinamiche più o meno virtuose».