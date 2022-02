Urban Fragments, a Garbatella un murale anti-smog di Maria Ginzburg

A Roma il nuovo murale promosso da Yourban2030 e realizzato da Maria Ginzburg. La Città Eterna con i colori dei giovani artisti.

A Roma – nel quartiere Garbatella – Yourban2030 inaugura Urban Fragments, il nuovo murale firmato dalla street Artist Maria Ginzburg. Si porta quindi a termine la riqualificazione della piazza antistante la metro B, accesso simbolico a uno dei quartieri icona della Roma del ‘900.

Dopo aver qui dato vita al primo Green Smart Wall della capitale – The Endless Growth firmato dal giovane artista Alessandro Bello Tabbi e in collaborazione con Myllennium Award – la no profit guidata da Veronica De Angelis prosegue il suo impegno dando spazio ad un’altra giovane firma femminile della street art, l’italo russa Maria Ginzburg. Per l’occasione si confronta per la prima volta con la pittura anti-smog di Airlite, in collaborazione con ATAC e il Municipio VIII.

L’opera offre un’originale visione del quartiere, regalando a visitatori e passanti un’inedita mappa di Garbatella, mettendone in evidenza l’anima unica. Il nuovo murale – con i suoi 36 mq di vernice anti-smog – eliminerà (trasformandoli in sali inerti) circa 5,54 g di NOx/giorno, come 36 mq di foresta, assorbendo lo smog di circa 7,7 auto benzina euro 6 al giorno. Il murales è stato curato e coordinato da Maura Crudeli, project manager di Yourban2030 e sostenuto da Airlite con una fornitura gratuita delle pitture.