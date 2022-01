Villa Farinacci in scena!: conclusa la prima edizione

Grande successo per la nuova manifestazione romana che ha fatto registrare la presenza di oltre mille spettatori per i concerti e gli spettacoli nello spazio di Parco Petroselli restituito alla sua vocazione di luogo d’incontro e socializzazione.

Ottime notizie dalla prima edizione della manifestazione ospitata a Roma negli storici e suggestivi spazi di Villa Farinacci. Si è conclusa, infatti, con un ennesimo tutto esaurito, la prima edizione della rassegna Villa Farinacci in scena! che, con il grande successo di pubblico riscosso durante i 20 eventi a ingresso gratuito in cartellone, che hanno visto alternarsi sul palco delle due sale (Teatro e Musica) più di 50 artisti e oltre 1000 spettatori, ha contribuito a restituire questo rinnovato spazio del IV Municipio di Roma Capitale alla sua vocazione di luogo di incontro e socializzazione, aperto all’arte e alla cultura attraverso concerti, recital e spettacoli di teatro per tutti, grandi e piccini.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzatrice Gilda Petronelli e dei due direttori artistici, Francesca Romana Lovelock che ha curato la sezione In Scena! con spettacoli teatrali (per grandi e piccoli) di tanti volti amati dal grande pubblico come Luigi Diberti, Jonis Bascir, Federica Cifola, Arcangelo Jannace,Marco Bonini, Ciro Carbone con Diletta Masetti, Silvia Salvatori e gli attori dell’Associazione Lagattaturchina e Stefano Saletti che, con la sezione Itinerari d’Autore, ha proposto i concerti con alcuni dei migliori nomi della scena di musica popolare, world e d’autore come Gabriella Aiello & Peter Rabanser, Raffaella Misiti, Stefano Scatozza e Cristiano Lui, Susanna Buffa e Ludovica Valori, Alessandro D’Alessandro, SALE, Barbara Eramo, Stefano Saletti, Pejman Tadayon e il Baobab Ensemble e Canio Loguercio con il suo quartetto. Naturalmente tutti gli spettacoli si sono svolti in sicurezza, nel rispetto dei nuovi protocolli anti contagio. Ottima organizzazione, dunque, per la manifestazione, prodotta da Menti Associate e finanziata dal IV Municipio di Roma Capitale grazie alla vittoria del bando 2021 musica e teatro – Villa Farinacci in scena.

Villa Farinacci, Viale Rousseau, 90 – 00137 Roma

Info Menti Associate tel. 06 97602968

www.mentiassociate.com – www.bookingevents.it