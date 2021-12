The Snowman: proiezione con musiche dal vivo

Il 26 dicembre al Palazzo dei Congressi, nell’ambito della manifestazione Riemergere, un pomeriggio di cinema e musica dedicato ai più giovani con la proiezione di The Snowman di Dianne Jackson e Jimmy T. Murakami (GB, 1982), opera di animazione cult con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra.

Dopo il concerto alla Nuvola di Fuksas dell’ensemble The Golden Voices of Gospel, la programmazione di EUR Culture per Roma entra ancora di più nel vivo dell’atmosfera natalizia con un appuntamento imperdibile per il pubblico di ogni età che consentirà ai più piccoli di scoprire il cinema d’animazione di un tempo. Il 26 dicembre al Palazzo dei Congressi (ore 18.00) un pomeriggio di cinema e musica dedicato ai più giovani con la proiezione di The Snowman di Dianne Jackson e Jimmy T. Murakami (GB, 1982), opera di animazione cult con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra. Tratto dal libro di Raymond Briggs e con musica sinfonica di Howard Blake, The Snowman è una commovente storia tra il bambino e il pupazzo di neve da lui costruito nel giardino di casa: per magia il pupazzo si anima e diventa il suo migliore amico, insieme passano ore felici e vivono momenti meravigliosi. “Le emozioni suscitate da questo straordinario film d’animazione e dalla musica della sua colonna sonora ci portano direttamente nello spirito e nella magia del Natale rendendolo indimenticabile”, queste le parole del Maestro Germano Neri, direttore artistico di Europa InCanto Orchestra, formazione composta da musicisti professionisti under 35, nata con l’obiettivo di sviluppare percorsi finalizzati all’avvicinamento dei giovani al teatro e alla musica. Subito dopo la proiezione, il programma prevede inoltre l’esecuzione della celebre composizione del francese Camille Saint-Saens dal titolo Il carnevale degli animali, un’opera appartenente al filone della cosiddetta “musica descrittiva” che si sviluppa attraverso una serie di quattordici piccoli pezzi dedicati al mondo animale.L’evento è presentato nell’ambito di Riemergere, lo straordinario programma di eventi ideato da EUR Culture per Roma e realizzato da EUR S.p.A. con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che ha preso il via lo scorso 15 settembre per andare avanti fino al 29 giugno 2022 con oltre 100 eventi artistico-culturali fra la Nuvola di Fuksas, il Palazzo dei Congressi e l’intero quartiere EUR.

EUR Culture per Roma

RIEMERGERE

I edizione

15 settembre 2021 – 29 giugno 2022

presenta

THE SNOWMAN – proiezione

con le musiche eseguite dal vivo di Europa InCanto Orchestra

26 dicembre, ore 18

Palazzo dei Congressi

Piazza John Kennedy, 1 | Roma

