A Milano la mostra ‘Gioca per Bene’: in esposizione 10 iconiche macchine Cozy Coupe

'Gioca per Bene' è a scopo benefico e sostiene Fondazione Arché che opera a favore di mamme e bambini in condizioni di fragilità.

Sabato 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sarà inaugurata la mostra benefica Gioca Per Bene. La mostra è ideata nell’ambito di Esci Fuori. Cresci Dentro, l’iniziativa nata per volere di Little Tikes, con l’obbiettivo di rendere il gioco attivo protagonista di una serie di attività uniche e coinvolgenti. Un tema così rilevante da aver consentito al progetto di ricevere anche il patrocinio del Comune Milano.

La mostra sosterrà Fondazione Arché, realtà che da oltre 20 anni accoglie e sostiene mamme e figli che vivono in condizioni di disagio e fragilità.

Protagonisti di questa esposizione pop, che sarà ospitata dal Leo&Coco Kids Club, sono proprio i piccoli artisti che hanno inviato i loro disegni per creare una limited edition composta da 10 iconiche macchine Cozy Coupe dedicate ciascuna a un punto del Manifesto del Gioco Attivo redatto da un Comitato Scientifico composto da esperti del mondo dell’infanzia.

Gioca per Bene e la Fondazione Arché

Al termine dell’esposizione, le 10 Cozy Coupe saranno in vendita. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Arché, a sostegno di mamme con bambini che vivono in condizioni di disagio e fragilità ospitandoli nelle loro case-famiglia, sino al superamento delle difficoltà socioeconomiche, riuscendo così a portare loro un po’ di serenità.

La limited edition è stata realizzata dal giovane e promettente Graphic design artist Filippo Benzoni. La Cozy Coupe dedicata al primo principio del manifesto (Giocare che Emozione) è invece stata opera di Fabrizio Vendramin, che ama definirsi un artigiano creativo ed è noto al grande pubblico per aver vinto Italian’s Got Talent nel 2011.

La mostra sarà accessibile gratuitamente fino al 26 novembre, presso il Leo&Coco Kids Club in Via Elba, 14/2, Milano. Per l’accesso sia alla mostra che ai laboratori è necessaria la prenotazione tramite il sito www.escifuoricrescidentro.it o su Eventbrite sino ad esaurimento posti. A partire da lunedì 22 novembre, la mostra sarà visitabile anche virtualmente dal sito web escifuoricrescidentro.it. Nella pagina Gioca per Bene, sarà possibile immergersi in uno spazio 3D e visualizzare nel dettaglio tutto il percorso espositivo.