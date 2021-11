GAU – Gallerie d’Arte Urbana: 34 campane per la raccolta differenziata raccontano Dante

GAU, i canti di Dante con la street art sulle campane del vetro del quartiere Aurelio dal 19 al 21 novembre.

GAU – Gallerie d’Arte Urbana, il progetto de La Città Ideale, si prepara a ripartire con la sua quinta edizione dal 19 al 21 novembre 2021. Stavolta sulle campane per la raccolta differenziata del vetro, grazie a GAU, ci finiscono i canti dell’Inferno di Dante. La zona è il quartiere Aurelio e il progetto vanta la direzione artistica di Alessandra Muschella. Le firme sono quelle di Moby Dick, Giusy Guerriero, Dez, Marta Quercioli, Zara Kiafar, Tito, Violetta Carpino, Kiddo. E ancora DesX, Yest, Er Pinto, Olives, Lola Poleggi, Kenji, BloodPurple, Lady Nina, Orgh, Teddy Killer, Valerio Paolucci, Wuarky, Karma Factory, Muges147, Maudit, Hoek, Alessandra Carloni, Cipstrega, Molecole, Korvo, Alekos Reize, Gojo.

A ogni artista un canto dell’inferno dantesco e una campana. Lo scopo del progetto è quindi ricordare, nell’anno di Dante, quanto il sommo poeta fosse un rivoluzionario. Le opere verranno presentate al pubblico in una staffetta di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio. Si parte il 19 novembre con il laboratorio di riciclo creativo per i bambini Differenziata Mon Amour / costruisci la tua Città Ideale, che si terrà nell’istituto comprensivo Borgoncini Duca sito in Piazza Francesco Borgongini Duca, alle ore 10.00 e 14. Il 20 e 21 novembre, chiude Open GAU, alle ore 10.00 e alle ore 14.00, le visite guidate attraverso il quartiere Aurelio, per raccontare ai cittadini il lavoro svolto dagli artisti sulle campane.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 –2022. L’iniziativa è infine curata dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Info e prenotazioni www.gallerieurbane.com – info@lacittaideale.eu