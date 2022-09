Grafaiai, scoperto un nuovo Pokémon che dipinge col veleno

The Pokémon Company International ha svelato dei dettagli su un nuovo Pokémon scoperto nella regione di Paldea: si tratta di Grafaiai.

In seguito alla condivisione di alcune misteriose immagini sui canali social ufficiali di Pokémon, The Pokémon Company International ha svelato dei dettagli su un nuovo Pokémon scoperto nella regione di Paldea, in cui sono ambientati Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: si tratta di Grafaiai, il Pokémon Velenprimate.

Il video che rivela Grafaiai e un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono disponibili sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.

Scoperto un nuovo Pokémon: ecco Grafaiai

Grafaiai è un Pokémon lunatico e schizzinoso. Non vive in branco, prediligendo la solitudine, e si ritrova costantemente coinvolto in scontri per il territorio con altri Pokémon. Usa con perizia la sua saliva velenosa, il cui colore cambia in base all’alimentazione, per attaccare i nemici sputandogli addosso o graffiandoli dopo aver ricoperto i propri artigli di saliva.

Grafaiai è notturno e quando cala il sole si lecca le zampe e le dita per imbrattarle di veleno, con cui poi traccia dei motivi sugli alberi nel suo territorio. La saliva velenosa che usa per dipingere paralizza i Pokémon di tipo Coleottero, che vengono attratti dal suo odore dolce e fragrante.

Categoria: Pokémon Velenprimate

Tipo: Veleno/Normale

Altezza: 0,7 m

Peso: 27,2 kg

Abilità: Agiltecnica/Velentocco

Grafaiai apparirà in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, disponibili dal 18 novembre 2022 in esclusiva su console Nintendo Switch.