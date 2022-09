Balmain collabora con Pokémon per una collezione speciale in edizione limitata

Il Fashion Set Balmain x Pokémon Trainer in edizione limitata sarà disponibile in-game da settembre. Tutte le info.

In arrivo a settembre su Pokémon UNITE il Fashion Set Balmain x Pokémon Trainer in edizione limitata che celebra la collaborazione. Da oltre dieci anni, il Direttore Creativo di Balmain Olivier Rousteing sorprende il mondo della moda con le sue scelte innovative. Ispirandosi all’audace eredità del fondatore della Maison Pierre Balmain, che oltre 75 anni fa lanciò con coraggio il leggendario New French Style, Rousteing sorprende costantemente con il suo peculiare Renewed French Style.

In particolare, Rousteing cerca collaboratori fuori dagli schemi e collabora con creatori originali che condividono la sua stessa visione e audacia. Oggi la Maison è lieta di annunciare la più recente di queste collaborazioni: una partnership Balmain in edizione limitata con Pokémon.

«L’estetica pop e luminosa di Pokémon e le sue creature accattivanti mi hanno sempre affascinato. – osserva Olivier Rousteing. – Oggi mi fanno pensare a un’epoca passata, più semplice, quando avevamo tutti una visione ottimistica dei cambiamenti positivi che eravamo certi sarebbero derivati dalle innovazioni digitali. Ed è per questo che sono così felice di collaborare con i Pokémon per questa collezione: perché, oggi più che mai, abbiamo bisogno di ricordare quei momenti passati di speranza e ottimismo».

«Balmain è un marchio di moda iconico che continua a catturare l’attenzione del mondo con i suoi modelli innovativi e un’immensa creatività. – commenta Kenji Okubo, Presidente di The Pokémon Company international – Da più di 25 anni i Pokémon sono un elemento chiave dello Zeitgeist culturale e la chiave del nostro successo è la capacità di promuovere l’innovazione. In Balmain abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori: insieme siamo riusciti a creare qualcosa di veramente speciale che unisce il mondo fisico e digitale con la moda».

Gran parte della nuova collezione Balmain x Pokémon gioca con inedite declinazioni delle note icone di Balmain. Tra queste le famose felpe con cappuccio e le eleganti sneaker della Maison, oltre al suo ipnotico motivo Labyrinth. Questo motivo, ispirato al labirinto e disegnato da Pierre Balmain oltre 50 anni fa, appare in diverse declinazioni nelle numerose proposte della collaborazione. Non mancano rivisitazioni di modelli iconici Balmain che hanno debuttato sulle passerelle della Settimana della Moda di Parigi. Ogni proposta è stata leggermente adattata per riflettere l’estetica Pokémon, senza mai allontanarsi dagli standard tradizionalmente rigorosi degli atelier della Maison.

Olivier Rousteing e l’ufficio stile di Balmain si sono ispirati anche ai colori vivaci e all’iconografia brillante dei Pokémon. Felpe, giacche e capi oversize riprendono il deciso trattamento grafico immediatamente riconducibile ai Pokémon. E molti degli accessori sono ibridi ingegnosi delle borse più emblematiche di Balmain e delle illustrazioni dei Pokémon. E, naturalmente, una partnership Balmain x Pokémon non potrebbe essere completa senza un’avvincente avventura digitale. Ecco perché questa collaborazione prevede un ulteriore elemento di unicità creato in collaborazione tra Balmain e SharpEnd.

Balmain x Pokémon: badge e avventure digitali

Dal 5 settembre, 15 diversi badge Balmain x Pokémon con tecnologia NFC saranno disponibili per l’acquisto di persona in nove diverse boutique Balmain in America, Europa e Asia, oltre che da Stadium Goods, rivenditore Balmain a Chicago. Questi badge speciali consentiranno l’accesso esclusivo a un’eccezionale esperienza Balmain x Pokémon, ricca di contenuti digitali e premi straordinari, tra cui biglietti VIP per il prossimo Balmain Festival durante la Settimana della moda di Parigi e l’accesso immediato al set Balmain Fashion in Pokémon UNITE.

I fan di Pokémon UNITE, il gioco strategico di battaglie a squadre Pokémon sviluppato in collaborazione con TiMi Studios, possono sbloccare gratuitamente l’articolo di moda BALMAIN Fashion Set Trainer accedendo al gioco per sette giorni dalle 07:00 UTC del 2 settembre 2022 alle 23:59 UTC del 30 settembre. Inoltre, i fan che acquistano una delle patch BALMAIN x Pokémon possono ottenere un codice digitale per sbloccare immediatamente e gratuitamente gli articoli di moda BALMAIN Outfit Set Trainer utilizzando il menu Scambia regalo nel videogioco.

«Dopo aver scaricato l’app Pokémon UNITE, credo che ogni membro del mio team sia diventato un po’ dipendente da quel gioco. – osserva Olivier Rousteing – Immagino non sorprenda più di tanto, visto che tutti ricordiamo con affetto i giochi originali di tanto tempo fa. Giocare al videogioco disegnando i badge e le giacche Balmain-Pokémon che gli Allenatori di Pokémon UNITE potranno sbloccare non ha fatto che aumentare il divertimento, e non vedo l’ora di avere più tempo per giocare una volta passata la frenesia della Settimana della Moda di Parigi».

Pokémon UNITE è disponibile per il download gratuito su console Nintendo Switch e dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni su Pokémon UNITE, visitare il sito pokemon.it/unite.