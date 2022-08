Campionati Mondiali Pokémon 2022, come seguire l’evento online

Tutto pronto per i Campionati Mondiali Pokémon 2022, dal 18 agosto in diretta sui canali in streaming di Twitch. Ecco il programma ufficiale.

Ormai è tutto pronto per l’evento targato Pokémon più atteso dell’anno: il 18 agosto si aprono, infatti, i Campionati Mondiali Pokémon 2022. E per seguire in diretta ogni momento, i fan possono collegarsi ai canali in streaming di Twitch gestiti da The Pokémon Company International. Gli incontri sono trasmessi in tempo reale con il commento live, in inglese, di esperti telecronisti nel corso dei quattro giorni dell’evento.

Alla consolle i migliori giocatori di Pokémon UNITE, di Pokémon GO, di Pokkén Tournament DX e del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon del mondo. L’obiettivo delle sfide mozzafiato è solo uno: dimostrare di essere il migliore. E a concorrere ci sono gamers da ogni parte del pianeta che, oltre al titolo, ambiscono all’invidiabile montepremi di oltre un milione di dollari.

Ecco tutti i canali sui quali seguire i Campionati Mondiali Pokémon 2022:

La diretta del canale principale trasmette la cerimonia di apertura giovedì mattina, quindi una selezione degli incontri del fine settimana sino alle finali e alla cerimonia di chiusura della domenica.

Programma streaming dei Campionati Mondiali Pokémon 2022

Il calendario completo con gli orari (BST) per seguire i quattro giorni online

Giovedì 18 agosto

Cerimonia di apertura su tutti i canali alle 9:00

Canale principale:

09:00 Cerimonia di apertura

09:30 Presentazione evento

Canale VG Pokémon:

09:00-20:00 Round alla svizzera

Canale GCC Pokémon:

09:00-21:00 Round alla svizzera

Canale Pokkén Tournament DX:

09:00-17:00 Qualificazioni dell’Ultima Chance

Canale Pokémon GO:

09:00-17:00 Qualificazioni dell’Ultima Chance

Venerdì 19 agosto

Canale VG Pokémon:

09:00-18:00 Round alla svizzera

Canale GCC Pokémon:

09:00-21:15 Round alla svizzera

Canale Pokkén Tournament DX:

09:00-18:00 Girone principale a doppia eliminazione Finali 15:30-18:00



Canale Pokémon GO:

09:00-15:00 Girone principale a doppia eliminazione

Canale Pokémon UNITE:

09:00-18:00 Fase a gruppi

Sabato 20 agosto

Canale VG Pokémon:

09:00-15:00 Sfida al top a eliminazione diretta

Canale GCC Pokémon:

09:00-19:00 Sfida al top a eliminazione diretta

Canale Pokémon GO:

09:00-16:00 Completamento del girone principale 14:00-16:00 Finali, seguite immediatamente dalla presentazione dei trofei.



Canale Pokémon UNITE:

09:00-19:15 Girone a doppia eliminazione 17:00-19:45 Finali, seguite immediatamente dalla presentazione dei trofei.



Domenica 21 agosto

Canale principale:

09:00 Finali GCC – Categoria Junior Finali GCC – Categoria Senior Finali GCC – Categoria Master

12:30 Finali VG – Categoria Junior Finali VG – Categoria Senior Finali VG – Categoria Master

16:00 Cerimonia di chiusura



Le ricompense digitali durante la diretta streaming

Durante la diretta streaming, i fan possono aggiudicarsi speciali ricompense digitali, a partire dal Pokémon misterioso Victini per i videogiochi. La distribuzione avverrà come indicato di seguito:

Giochi: Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Livello: 50

Mosse: Generatore V Cozzata Zen Cuordileone Nitrocarica



Inoltre, durante lo streaming, i fan potranno inoltre ricevere altre ricompense quali la T-shirt dei Mondiali di Pokémon UNITE, la T-shirt dei Mondiali Pokémon GO, la Carta Sentiero Biancacima (SWSH10 #213) del GCC Pokémon per il GCC Pokémon Online e per il GCC Pokémon Live.

Il negozio pop-up del Pokémon Center a Londra

E per chi si trova a Londra, nel Capital Hall dell’ExCeL Centre London è visitabile il negozio pop-up del Pokémon Center. Aperto per l’intera durata dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, propone un’ampia selezioni di prodotti originali. Tra questi, il peluche di Pikachu ideato esclusivamente per i Campionati 2022 e disponibile solo in questa sede.

Orario di apertura del negozio pop-up:

Mercoledì 17 agosto à dalle 12:00 alle 19:00

Giovedì 18 agosto à dalle 8:00 alle 20:00

Venerdì 19 agosto à dalle 08:00 alle 20:00

Sabato 20 agosto à dalle 08:00 alle 20:00

Domenica 21 agosto à dalle 8:00 alle 16:00

Orari indicativi e soggetti a cambiamenti.

