Suru vince il Red Bull Solo Q, l’iconico torneo 1v1 di League of Legends

È Suru il vincitore della competizione di League of Legends che 'mette le ali' ai player di tutto il mondo.

La serata del 3 luglio è stata davvero speciale per il mondo di League of Legends, il videogame più giocato su PC. Domenica 3 luglio, presso Combo Milano, si è tenuta la finale nazionale del Red Bull Solo Q, il torneo che mette faccia a faccia i migliori player amatoriali d’Italia con l’ormai iconico format Red Bull che vede i giocatori sfidarsi in furiose lotte uno contro uno. A sbaragliare gli avversari è stato il 19enne di Brugherio (MB) Edoardo Suru Surugiu.

Il nuovo campione italiano ha ottenuto la vittoria con una scalata lenta ma inesorabile, eliminando senza difficoltà Umbyrulez e AFN PES3. Mentre un temibile avversario, Dream Maker, si faceva strada sbaragliando Laguna Rock e Gap. L’ultima sfida tra Suru e Dream Maker ha regalato a tutti gli spettatori un grande momento di esport. Si può proprio affermare sia stata una finale al cardiopalma, con il rischio concreto per Suru di perdere la corona in favore di Dream Maker.

Dopo la seconda partita vinta da Suru senza sbagliare un colpo, contro ogni previsione Dream Maker è riuscito a mettere a segno un’inaspettata vincita. Nonostante il concreto rischio, Suru non si è certo lasciato abbattere, anzi, ha combattuto la successiva sfida con ancora più determinazione, confermando infine la sua vittoria!

Red Bull Solo Q e League of Legends, la vittoria di Suru

Questa importante conquista per Suru sancisce definitivamente la sua abilità nella speciale versione della mappa Abisso Ululante, visto anche il particolare format del Red Bull Solo Q, che la rende una competizione ancora più sfidante e tecnica, in cui si affrontano in solitaria le difficoltà che solitamente si fronteggiano in 5 contro 5. Inoltre, grazie a questa vittoria Suru potrà accedere ai Play-Off Europei. E avrà, infine, l’occasione unica di portare il tricolore alle finali mondiali, ritagliandosi un posto di primo piano nella scena competitiva internazionale.

La fruttuosa collaborazione tra Red Bull e PG Esports, tournament organizer leader in Italia, continua a regalare grandi momenti di esport. A supportare il Red Bull Solo Q anche Acer, il partner tecnologico che, con la gamma di prodotti Nitro con processori AMD Ryzen, mette a disposizione dei giocatori hardware di prima fascia, garantendo sempre un’esperienza di gioco senza compromessi.