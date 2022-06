Super Mario regala la sua sciarpa al 442 Sports Pub, storico locale di Milano

In occasione dell'uscita di 'Mario Strikers: Battle League Football', Super Mario ha regalato la sua sciarpa al 442 Sports Pub.

Il 10 giugno arriva in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch il nuovo Mario Strikers: Battle League Football. L’ultimo videogioco dell’idraulico baffuto è dedicato allo sport più amato e seguito dagli italiani. Per l’occasione, Super Mario in persona si è recato a Milano per donare la sua personale sciarpa da ultras al 442 Sports Pub. Il 442 è uno storico locale del capoluogo meneghino amatissimo dai tifosi del pallone e famoso per la sua collezione di oltre 300 sciarpe da calcio appese lungo tutte le pareti.

Ora c’è anche quella di Mario Strikers: Battle League Football. Nato nel 2007, il 442 è diventato in poco tempo un punto di riferimento per gli amanti del calcio e non solo. E tutto grazie alla possibilità di vedere tantissime partite in un’atmosfera da vero pub inglese. In un locale così iconico e significativo per questo amatissimo sport, non poteva certo mancare un riferimento al videogame calcistico di un’icona come Super Mario, che ha provveduto ad appendere la sua sciarpa tra le numerosissime già presenti sui muri del 442.

Mario Strikers: Battle League Football è il nuovo e attesissimo capitolo dell’acclamata serie Mario Strikers che fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15 anni. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere.