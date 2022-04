Got Game, su Pluto TV il primo canale dedicato al gaming

Da domenica 10 aprile su Pluto TV arriva 'Got Game', il primo canale italiano dedicato al gaming. La prima serie è 'Player Z'.

Su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – si accende Got Game, il primo canale italiano dedicato al gaming in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a partire da domenica 10 aprile.

Got Game soddisferà gli utenti tra programmi su videogiochi, anime e produzioni originali condotte da esperti e-gamer e cosplayer. Ma si parlerà anche di prodotti tecnologici e approfondimenti sui più importanti protagonisti del settore. L’offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con i migliori gamer e influencer italiani e un’ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer.

Player Z, la serie prima produzione originale di Got Game

Ad inaugurare il nuovo canale, in programmazione in prima TV arriva la serie PlayerZ. Si tratta di una sketch comedy in 10 episodi sul mondo del gaming, in onda dal 10 aprile. La serie, scritta e diretta da Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni, è la prima produzione originale di Got Game e racconta la storia di Marco e Ludovico, due vicini di casa di 17 e 21 anni, appassionati di videogame. I due sognano di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti, ma il loro debutto social viene posticipato di continuo in attesa del giorno perfetto, che sembra non arrivare mai!

Le vicende dei due amici si svolgono sempre mentre giocano ai videogiochi. Parlano, mangiano, studiano, interagiscono con altre persone, litigano, si confidano e riflettono sui grandi temi della vita (a modo loro). Tutto parte dal gioco, e tutto torna sempre lì, al gioco.