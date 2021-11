Alla Milan Games Week & Cartoomics il lancio delle carte ‘L.O.L. Surprise! Dance Off!’

Oltre 400 carte da collezionare e scambiare che daranno vita a divertentissime sfide di danza: ecco 'L.O.L. Surprise! Dance Off!'.

È la Milan Games Week il palcoscenico scelto per lanciare le attesissime L.O.L. SURPRISE! DANCE OFF!, le carte dedicate alle bambole fenomeno mondiale. Si tratta di carte da collezionare e scambiare che – grazie al tabellone contenuto nello starter pack – daranno vita ad avvincenti sfide dance a colpi di groove e stile. L’appuntamento per tutte le L.O.L.–Lovers è alla Milan Games Week – padiglione 12, stand LOL (A49) da venerdì 12 a domenica 14 novembre per scoprire un intero mondo Dance Off!.

La collezione Dance Off! è composta da oltre 400 carte tra cui 200 personaggi, 92 accessori, 8 sfondi e 100 carte sorprese che danno diritto a potenziamenti temporanei. Le fan, inoltre, potranno divertirsi a cercare carte speciali: glitterate, brillantinate e con gli ologrammi, oltre a comporre il proprio mazzo e sfidare gli amici in una battaglia dance.

Il divertimento con L.O.L. Surprise! Dance Off! continua poi anche online. Scannerizzando il QR Code presente sulla confezione e su ogni singola carta, infatti, si avrà accesso alla piattaforma dedicata, ricca di esperienze coinvolgenti e innovative. Le L.O.L–Lovers potranno creare il proprio mazzo digitale, giocare con gli amici, conquistare carte speciali e scoprire gli NFT.

Sabato 13 e domenica 14 alla Milan Games Week, inoltre, a scendere in pista con le bambine che vorranno cimentarsi in questa nuova avventura ci sarà l’influencer Aurora Cavaleri della Cavaleri Family che, dalle 10.30 alle 15.30 giocherà con le L.O.L.-Lovers e sarà a disposizione per foto e selfie.

Pronte per la sfida?