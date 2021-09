La Milano Fashion Week arriva su ‘Animal Crossing: New Horizons’

In 'Animal Crossing: New Horizons' c'è spazio anche per la Milano Fashion Week. Il merito è dell'attivissima community di fan del videogame.

La Milano Fashion Week sbarca su Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch. Tutto merito dei fan del gioco sparsi per il globo. Sin dagli esordi del titolo, i suoi appassionati hanno creato capi ispirati ai propri marchi preferiti, come Balenciaga, Chanel e Dior.

In occasione della Milano Fashion Week (in partenza il 21 settembre), una delle community di fan italiani di Animal Crossing si è riunita per portare l’alta moda sull’Isola virtuale di Nintendo. La sfilata di Animal Crossing Life – immortalata da scatti d’autore – racchiude l’essenza dell’evento. Ritroviamo la riproduzione del capoluogo meneghino in ben sei luoghi. Dai Navigli alle vie del centro città, fino al backstage e alla passerella per permettere agli abitanti dell’Isola di sfilare in tutto il proprio splendore.

Del resto, tra i motivi del successo di Animal Crossing: New Horizons c’è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale. E così il titolo è diventato un’alternativa agli eventi fisici in un momento storico senza precedenti, in cui vige la regola del distanziamento sociale. In Animal Crossing sono stati celebrati matrimoni e compleanni, qualcuno lo ha addirittura utilizzato per dei meeting di lavoro.

Animal Crossing: New Horizons ha segnato il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch e ha introdotto nuove funzionalità. Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale.