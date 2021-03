51 Worldwide Games: il giro del mondo in 51 videogiochi

Dalla Cina all'Africa, passando per l'Europa: il viaggio è gentilmente offerto da 51 Worldwide Games, un videogioco per Nintendo Switch.

I giochi da tavolo hanno il potere di riunire tutta la famiglia al completo, offrendo un’esperienza divertente e condivisa che mette al centro la collaborazione. Se poi sono digitali, meglio ancora: possono fruirne davvero tutti e contemporaneamente. Ed è così che per divertirsi in compagnia, con i grandi classici e non solo, Nintendo ha ideato una collezione che riunisce oltre 51 giochi da tutto il mondo, perfetti per trascorrere del tempo tutti insieme nella sicurezza di casa e comodamente fruibili su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Con 51 Worldwide Games, grandi e piccini possono partire alla volta di un viaggio intorno al globo, all’insegna della scoperta di curiosità e tradizioni di popoli lontani. Un’esperienza di gioco perfetta per trascorrere del tempo di qualità tra famigliari e una valida alternativa casalinga in grado di intrattenere proprio tutti.

Non una semplice raccolta, ma un vero proprio giro del mondo in 51 giochi. Basti pensare che per ogni gioco sono presenti notizie e curiosità che ne spiegano l’origine e le peculiarità più interessanti. Chi sapeva, per esempio, che il ring della boxe ha preso questo nome perché originariamente era formato da persone in piedi in un cerchio, che si tenevano per mano? O che il primo tipo di plastica utilizzato per le palle da biliardo era a rischio di esplosione?

Il videogame è inoltre adatto a proprio tutti, giocatori esperti e novizi: ogni gioco include infatti brevi introduzioni parlate che aiutano a capirne le basi. Inoltre, per i giochi più complessi sono disponibili dei tutorial passo a passo che spiegano tutti i dettagli necessari per un’esperienza di gioco ottimale. Un’aggiunta fondamentale per chi vuole esplorare e scoprire tutti quei giochi originari di altri Paesi, come le Hanafuda giapponesi o il Mah Jong cinese.

51 Worldwide Games per Nintendo Switch

51 Worldwide Games per Nintendo Switch è una ricca collezione di classici senza tempo che farà la gioia di chi ama divertirsi in compagnia. Da giochi già in auge nell’antichità a classici dei giorni nostri, passando per rilassanti solitari e frenetici giochi di sport, ecco i passatempi che hanno influenzato le civiltà di tutto il mondo. Il videogame ha un’ampia varietà di giochi con cui divertirsi in multiplayer locale e online. E anche diverse modalità che i giocatori possono usare per divertirsi da soli o con tutta la famiglia. La console, per esempio, può essere posizionata piatta sul tavolo, tra i partecipanti, per trasformarsi in un vero e proprio tabellone di gioco virtuale in alcune sfide testa a testa.

I giocatori possono anche connettere fino a quattro sistemi tramite comunicazione locale. Con la modalità Mosaico, è possibile collegare fino a quattro console tramite comunicazione locale e allinearle per formare una grande area di gioco. Le console possono anche essere disposte in modi diversi per variare il layout. A seconda del gioco, è possibile anche sperimentare diverse opzioni di controllo come i pulsanti e i controlli touch o i controlli di movimento per giochi come Bowling o Freccette.

Insomma, in 51 Worldwide Games c’è un mondo di giochi solo in attesa di essere scoperto!