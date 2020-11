Arriva ‘Just Dance 2021’, il videogioco di ballo più popolare al mondo

Il 12 novembre arriva finalmente 'Just Dance 2021', con nuove canzoni e tantissime novità. Tutte le informazioni.

Just Dance sta per tornare. Il videogioco dedicato al ballo è diventato ormai popolarissimo, tanto che si può tranquillamente parlare di un fenomeno mondiale, con oltre 135 milioni di giocatori in tutto il mondo e più di 70 milioni di copie vendute.

L’undicesimo capitolo del franchise musicale firmato Ubisoft è disponibile dal 12 novembre, con le hit più ascoltate al momento, accompagnate da grandi classici intramontabili come Without Me di Eminem o In the Navy dei Village People, per un totale di ben 40 nuove canzoni. Nella ricchissima track list di Just Dance 2021 c’è anche Adore You, il singolo di Harry Styles tratto dal suo ultimo album Fine Line. In lista anche All The Good Girls Go To Hell di Billie Eilish, Ice Cream delle Blackpink e Selena Gomez, Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello, Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande e Don’t Start Now di Dua Lipa.

Just Dance 2021 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e Stadia, e arriva su PlayStation5 e Xbox Series X | S il 24 novembre. La versione PlayStation4 è retrocompatibile con PlayStation5, mentre chi lo acquista per Xbox One lo può scaricare su Xbox Series X | S senza costi aggiuntivi. È inoltre disponibile per tutte le piattaforme l’app Just Dance Controller (disponibile gratuitamente su iOS e Android), che rende il gioco più accessibile a tutti calcolando il punteggio dallo smartphone e permettendo a fino a 6 giocatori di ballare senza accessori aggiuntivi.

Just Dance 2021: le novità del gioco

Una delle novità di Just Dance 2021 è l’inedita modalità di gioco Quickplay, l’unica che permette di ballare al ritmo di playlist casuali. La World Dance Floor è stata invece rinnovata, per sfide ancora più appassionanti contro i migliori Just Dancer del mondo. Per i più piccoli c’è sempre la modalità Kids pensata apposta per loro, mentre per tutti gli altri ci sono le ormai classiche co-op per condividere i punteggi e puntare ai record, Sweat per mantenersi in forma e bruciare calorie ballando, e l’impareggiabile Just Dance Unlimited, il servizio streaming in abbonamento per ballare con oltre 550 brani.