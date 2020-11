‘Assassin’s Creed Valhalla’, alla scoperta del mondo dei vichinghi

Il 10 novembre è finalmente arrivato 'Assassin's Creed Valhalla', una totale immersione nei miti vichinghi.

Dopo una lunghissima attesa è finalmente arrivato il giorno di Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo capitolo della saga targata Ubisoft che stavolta ci porta nel mondo dei vichinghi. Il titolo è disponibile dal 10 novembre per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation4, Stadia, per Windows PC in esclusiva su Epic Games Store e Ubisoft Store e dal 12 Novembre su PlayStation5. Il gioco sarà disponibile anche su UBISOFT+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Assassin’s Creed Valhalla è il dodicesimo capitolo del franchise e, a testimonianza del fatto che le storie da narrare sono infinite, il mondo dei vichinghi non è solo rappresentato, ma diventa veicolo di racconti e anche di apprendimento. Stavolta il giocatore vestirà i panni di Eivor, uno spietato predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie. Potrete scegliere la versione maschile di Eivor, quella femminile o entrambe, con il cambio di sesso giustificato dalla tecnologia dell’Animus.

Il prologo è, a suo modo, storico.

Costretto ad abbandonare la Norvegia, il clan vichingo di Eivor attraversa il glaciale mare del Nord per raggiungere le ricche terre dei regni infranti dell’Inghilterra. Nello sviluppare il loro nuovo insediamento, i vichinghi dovranno anche superare la resistenza di alcuni nemici. Tra questi i Sassoni e il Re Aelfred del Wessex, che li ritiene solo un mucchio di selvaggi pagani e intende reclamare il trono d’Inghilterra. Sfidando ogni avversità, Eivor dovrà fare tutto il necessario per far sì che il Valhalla non resti solo un miraggio.

Assassin’s Creed Valhalla: le versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition

Il videogioco è disponibile nelle versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition. La Gold Edition includerà il gioco base e il Season Pass. La Ultimate Edition – che includerà il gioco base, il Season Pass e l’Ultimate Pack – darà la possibilità di accedere ad alcuni contenuti esclusivi per la personalizzazione. Tra questi il pacchetto Dotazione del Berserker, il pacchetto Insediamento del Berserker, il pacchetto Nave lunga del Berserker e un set di rune, che consentirà di migliorare armi o equipaggiamenti.

La Collector’s Edition includerà il gioco base, il Season Pass, l’Ultimate Pack, la straordinaria replica realizzata da Ubicollectibles di Eivor e della sua Drakkar (altezza: 30 cm), una confezione da collezione, una Steelbook decorata con un artwork unico, un certificato di autenticità numerato, una statuetta vichinga di Eivor con il suo corvo e l’ascia danese (altezza: 5 cm), alcune litografie esclusive e una selezione della colonna sonora del gioco. La Collector’s Edition è disponibile in esclusiva su Ubisoft Store.

Il libro Assassin’s Creed: Valhalla – La saga di Geirmund

In occasione dell’uscita del videogioco, arriva in libreria il romanzo ufficiale del gioco Assassin’s Creed: Valhalla – La saga di Geirmund. Il romanzo, edito da Sperling & Kupfer, racconta le avventure di Geirmund Pellaccia-di-Hel, figlio cadetto del re norvegese Hjörr, che decide di partire da solo all’avventura per dimostrare il suo valore di vichingo e combattente. Il volume, scritto dall’autore americano per ragazzi pluripremiato e acclamato dalla critica Matthew J. Kirby, è disponibile in vendita online ed in tutte le librerie dal 17 novembre al prezzo di 19,90 €.

In contemporanea al videogioco esce anche l’Artbook di Assassin’s Creed Valhalla, un volume da collezione interamente in italiano. L’Artbook contiene centinaia di concept art, dipinti, bozze e render 3D, insieme a numerosi quanto dettagliati commenti e aneddoti del team di sviluppo. Un approfondimento senza precedenti – in 192 pagine a colori – a quest’ultimo incredibile capitolo del famoso franchise Ubisoft. L’Artbook di Assassin’s Creed Valhalla è edito da Multiplayer Edizioni ed è disponibile in vendita online ed in tutte le librerie in contemporanea con il gioco.