Nel Regno degli Origami con ‘Paper Mario: The Origami King’

Venerdì 17 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch, arriva 'Paper Mario: Origami King': un'avventura per tutta la famiglia.

Venerdì 17 luglio arriva finalmente Paper Mario: The Origami King, un’esclusiva per Nintendo Switch che vi catapulta istantaneamente in un mondo coloratissimo di carta. Non a caso ci troviamo nel Regno degli Origami, insieme a Mario, Luigi e alla Principessa Peach, che si comporta in modo un po’ misterioso.

Pare che Re Olly – che si proclama sovrano del Regno degli Origami – abbia infatti escogitato un piano per piegare il mondo al suo volere. In Paper Mario: The Origami King, Mario affronterà quindi una delle sue sfide più avvincenti. Proprio quando le cose non potevano andare peggio, Re Olly ha avvolto il castello della Principessa Peach in dei giganti nastri colorati, trasportandolo su una lontana montagna. Ha persino trasformato gli scagnozzi di Bowser in soldati origami, per servirsene per i suoi malvagi scopi. Per fortuna, Mario ha dalla sua una gamma di nuovi strumenti che lo aiuteranno ad avere la meglio. Una nuova abilità chiamata Arti magni permette ai giocatori di interagire con l’ambiente sollevando e tirando determinati elementi per rivelare nuovi luoghi, risolvere enigmi e scoprire sorprese nascoste. Lungo la strada, Mario incontrerà anche alleati vecchi e nuovi come Olivia, la mite sorella di Re Olly. Persino lo stesso Bowser non si è piegato al volere del Re Origami e Mario è pronto ad accettare il suo aiuto a braccia aperte.

Il mondo di Paper Mario: The Origami King, in realtà, già da sé dovrebbe allettare qualunque giocatore, sia per l’originalità dell’avventura che per le sue strepitose trovate. Di fatto, il gioco è adatto sia per grandi che per piccoli e la sottile ironia che pervade l’avventura di Paper Mario permette diversi livelli di comprensione: i più giovani si divertiranno, mentre gli adulti potranno cogliere e apprezzare il sottotesto dei dialoghi.

Paper Mario: The Origami King, nuovo sistema di combattimento

Paper Mario: The Origami King introduce anche un nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma ad anello in cui i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici, massimizzando i danni, in dinamiche battaglie a turni. Per trionfare sarà necessario sfoderare tutta la propria abilità nei rompicapi.

È possibile effettuare il pre-download del gioco dal Nintendo eShop già da oggi.