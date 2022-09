Elodie a ‘Domenica In’: «Ho paura della solitudine»

Elodie, ospite per la prima volta a 'Domenica In', si racconta a Mara Venier. «Ho paura della solitudine», confessa.

Domenica 25 settembre su Rai1 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier e con ospite Elodie. L’artista, interrogata dalla conduttrice, ha spiegato cosa la spaventa maggiormente nella vita.

«La solitudine. – dice Elodie a Domenica In – È importante costruire e avere un ego nutrito. Io comunque faccio un lavoro tutto incentrato sulla realizzazione di sé e del proprio ego. Nello stesso tempo, però, non è il fine ultimo. Non deve essere solo quello, altrimenti resti solo».

Tra gli ospiti in studio, in apertura anche Milly Carlucci che ha presentato il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. In studio alcuni dei concorrenti accompagnati dai rispettivi ballerini, oltre a Rossella Erra e Carolyn Smith, in rappresentanza della giuria del programma.

Luciana Littizzetto ha parlato della sua carriera e ha annunciato la nuova edizione di Che tempo che fa, che riprenderà il via da domenica 9 ottobre su Rai3, condotta come sempre da Fabio Fazio. Francesco Gabbani si è esibito in un medley dei suoi successi accompagnato in studio dalla sua band. Lino Guanciale ha raccontato la sua esperienza sul set di Sopravvissuti, la nuova ed attesissima serie di Rai1 in onda dal 3 ottobre, per la regia di Carmine Elia.

Il regista Pupi Avati è poi intervenuto insieme a Sergio Castellitto per presentare il suo ultimo film Dante, in uscita al cinema il 29 settembre. Andrea Sannino e Franco Ricciardi – infine – hanno cantato Un giorno eccezionale, la nuova sigla di Domenica In.

