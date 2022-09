Elodie sul blue carpet di Paramount+: «Siate liberi di essere ciò che siete»

Sul blue carpet di Paramount+ scambiamo quattro chiacchiere con Elodie su 'Proiettili'. La nostra intervista.

Sul blue carpet per il lancio di Paramount+ in Italia c’è anche Elodie, protagonista di Ti Mangio il Cuore. Il film di Pippo Mezzapesa sarà nelle sale dal 22 settembre e in esclusiva da gennaio 2023 proprio sulla nuova piattaforma di streaming. Nel frattempo, il 16 settembre esce Proiettili, tema della colonna sonora originale del film. Il brano è stata scritto da Elodie ed Elisa insieme ai produttori del brano Joan Thiele ed Emanuele Triglia.

«È stato bello raccontare la storia di una donna, di una madre, partendo dal racconto. – dice Elodie sul carpet di Paramount+ -Perché gli autori il film non l’avevano visto. Spero sia in linea perché ci tengo a essere onesta. Poi Elisa è Elisa. Joan Thiele è una mia cara amica oltre che una bravissima cantautrice. E sono felice di aver avuto l’occasione di lavorare con lei in un progetto dal respiro diverso».

Abbiamo poi chiesto a Elodie cosa le ha insegnato questa esperienza sul set.

«È una domanda difficile. – ci risponde – In realtà, probabilmente, ho imparato che dobbiamo essere liberi di essere ciò che siamo. Dobbiamo essere liberi di vivere la nostra vita senza essere un ricatto o un oggetto da esibire».

Protagoniste del videoclip ufficiale di Proiettili sono Elodie e Joan Thiele, dirette da Roberto Ortu per la produzione di Borotalco.tv. Omaggi al lungometraggio Ti mangio il cuore sono la scelta del luogo in cui è stato girato, la Salina di Santa Margherita di Savoia, e la scelta stilistica del bianco e nero. Dal 23 settembre saranno disponibili l’edizione limitata del 45 giri del brano e la versione esclusiva del vinile con il poster del film autografato, già attivi in preorder.