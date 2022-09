Crozza è Carlo III d’Inghilterra alle prese con ‘reali’ difficoltà quotidiane

Maurizio Crozza, per la prima volta, si cala nei panni del neo incoronato Re Carlo III, alle prese con 'difficoltà' assolutamente relative.

Maurizio Crozza, per la prima volta, si cala nei panni del neo incoronato Re Carlo III. La satira del comico non poteva del resto sfuggire a uno dei personaggi più trattati del momento, soprattutto a livello mediatico. Il Re Carlo di Crozza appare così alle prese con le reali difficoltà della vita quotidiana. Dall’apertura di una bottiglietta d’acqua all’uso della penna per firmare importanti documenti. Per fortuna al suo fianco c’è la Regina Consorte Camilla, pronta a venirgli in aiuto e a spiegargli anche dinamiche elementari.

Re Carlo III è dunque uno dei nuovi personaggi che Crozza presenterà nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda da venerdì 23 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+. Il live streaming e gli episodi completi sono su discovery+.

Tra i nuovi personaggi di Crozza anche il premio Nobel Giorgio Parisi. In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese veste infatti i panni di questo nuovo esilarante personaggio. «La fisica è una scienza esatta, ci insegna come risparmiare il gas cuocendo la pasta. – ironizza – Sull’Everest, per esempio, l’acqua bolle a 70,5 gradi. Quindi noi fisici consigliamo agli italiani di andare a cucinare i fusilli in Nepal. È un pò scomodo… in effetti mi hanno dato il Nobel per la fisica, ma per la pasta no…».