‘Extreme Adventures Italia’, Danilo Callegari torna con 5 nuovi episodi

Da giovedì 14 luglio su DMAX torna 'Extreme Adventures Italia' con l'esperto di sport estremi Danilo Callegari.

Danilo Callegari torna in prima tv assoluta su Dmax da giovedì 14 luglio alle 21.25 – e in anteprima su discovery+ – con Extreme Adventures Italia. Prodotto da Ballandi per Discovery Italia, i cinque nuovi episodi seguono l’incredibile viaggio all’insegna dell’adrenalina e delle imprese al limite di Danilo.

L’esploratore affronterà l’estremo. In Trentino Alto Adige sfiderà le rocce delle dolomiti e il torrente Avisio, mentre in Valle d’Aosta tenterà di conquistare il massiccio del Monte Rosa affrontando la natura e i suoi elementi. Callegari cercherà poi di attraversare tre isole nell’arcipelago delle Eolie, terre in cui scalerà due vulcani per poi sfidare i cieli siciliani. Si cimenterà inoltre con le cime più alte del massiccio del Gran Sasso in Abruzzo, tra cui quella del Corno Grande. Mentre in Campania punterà a raggiungere il punto più profondo del mare di Capri partendo dal cielo del monte Faito.

Per superare le varie avventure, in ogni episodio Danilo proverà in ogni modo ad unire diverse discipline, tentando di aggirare gli ostacoli nel minor tempo possibile oltre ogni paura e difficoltà.

Il mondo, secondo Callegari, va esplorato in ogni modalità e con ogni mezzo, cercando di condensare dentro di sé aria, acqua, terra e fuoco. Solo unendo tutti e quattro gli elementi naturali, è possibile, secondo Callegari, conoscere il pianeta in cui viviamo fino in fondo.