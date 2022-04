‘Domenica In’, Jovanotti: «Il Jova Beach Party è una grande jam session»

Ospite di Domenica In nella puntata di domenica 10 aprile, Jovanotti parla della voglia di ripartire e racconta il nuovo Jova Beach Party.

Incalzato dalle domande di Mara Venier, Jovanotti parla poi dei possibili ospiti del suo enorme spettacolo.

«È una grande festa. – dice Jovanotti a Domenica In – Sto già facendo un po’ di telefonate. Gianni (Morandi, ndr) viene qualche volta. Non tutte le volte perché ha anche da fare. Ma non solo, ci saranno un sacco di artisti miei colleghi che verranno a trovarmi e faremo pezzi insieme. E poi un sacco di internazionali, musicisti africani, americani, dai Balcani, dalla Spagna. Sarà una grande jam session che parte a mezzogiorno. Mara vieni che ti diverti come una pazza. Si sospende il tempo, sei proprio in una bolla».