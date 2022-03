‘Bridgerton 2’, Chris Van Dusen sulle scene di sesso: «Mai girate solo per il gusto di farlo»

Durante la conferenza stampa internazionale di Bridgerton 2, il cast e l’ideatore della serie Chris Van Dusen hanno commentato la presenza (o assenza) di scene di sesso nello show. Come vi abbiamo anticipato, infatti, la seconda stagione contiene decisamente meno scene hot della prima. Interrogato sulla questione, Chris Van Dusen ha risposto in modo perentorio.

«Non è mai stata una questione di quantità di scene per noi. L’approccio all’intimità nello seconda stagione è lo stesso della prima. Usiamo l’intimità per raccontare una storia, per farla progredire. Non abbiamo mai girato una scena di sesso solo per il gusto di farlo. E credo che non lo faremo mai. Sono solo utili a uno scopo più grande».