‘Effetto Terra’, Francesca Michielin su Sky Nature dal 6 marzo

Debutta su Sky 'Effetto Terra. Guida Pratica per Terrestri Consapevoli', la nuova produzione Sky Original con Francesca Michielin.

Arriva su Sky Effetto Terra. Guida Pratica per Terresti Consapevoli, la nuova produzione Sky Original realizzata da TIWI con Francesca Michielin. L’appuntamento è a partire dal 6 marzo su Sky Nature alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

L’attuale decennio rappresenta un momento decisivo per il nostro pianeta. Sappiamo che se i nostri sistemi industriali, energetici, trasportistici e alimentari non cambiano, in questo secolo potremmo affrontare un aumento catastrofico delle temperature che porterebbe a frequenti fenomeni di inondazioni, siccità, dissesto idrogeologico, diffusione di malattie, crisi dei sistemi agricoli, crisi idrica ed estinzione di specie.

Francesca Michielin ha 26 anni e fa parte di una generazione particolarmente attenta alla cultura green. Per lei il rispetto per l’ambiente è una priorità. Francesca, non a caso, è testimonial di Sky Nature e debutterà in veste di intervistatrice nella nuova produzione originale Sky.

«Servono azioni concrete per il nostro pianeta, da compiere tutti i giorni, iniziando dai piccoli gesti quotidiani. – ha spiegato Michielin – Dall’uso delle borracce anziché quello delle bottiglie di plastica, alla scelta dei marchi di vestiti che hanno un’etica verso l’ambiente, ai prodotti di beauty. Mi piacerebbe che passasse il messaggio che dobbiamo rispettare e amare il nostro pianeta, anche con i piccoli gesti. Non serve poi molto».

Francesca Michielin in Effetto Terra. Guida Pratica per Terresti Consapevoli, le sei puntate

Nelle sei puntate di Effetto Terra, Francesca Michielin approfondirà alcuni dei temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità. Intraprenderà così un viaggio che la porterà in alcuni dei luoghi simbolo della ricerca per una nuova eco-sostenibilità.

Il racconto dei progetti scientifici innovativi si alternerà ad incontri con content creator specializzate sui temi ambientali. Con loro Francesca si confronterà su come ciascun individuo possa contribuire al cambiamento, a partire da azioni pratiche quotidiane. Infine, con la filosofa Maura Gancitano, fondatrice del progetto Tlon che porta la filosofia nella vita quotidiana, Francesca Michielin analizzerà i temi di ciascuna puntata da un punto di vista umanistico: con lei emergeranno le questioni interiori che scavano nell’intimo di ciascuno e aiutano a dare motivazioni più profonde alla scelta di una vita ecosostenibile.

Effetto Terra ha inoltre ottenuto la certificazione ufficiale Albert di produzione sostenibile. Ha infatti puntato su un impatto quanto più ridotto possibile sull’ambiente in tutte le fasi della produzione, riducendo le emissioni sia dirette che indirette di gas serra.