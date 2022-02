‘The King’s Man – Le Origini’ in Home Video: clip in esclusiva

In esclusiva per Revenews una clip dalla versione Home Video di 'The King's Man - Le Origini', con un approfondimento sui personaggi.

The King’s Man – Le Origini – prequel dei primi due film del franchise Kingsman diretti da Matthew Vaughn – è disponibile dal 23 febbraio in Home Video. In particolare, le versioni Blu-Ray e UHD includono tanti contenuti extra spettacolari, tra cui il documentario The King’s Man: Il grande gioco ha inizio, che ripercorre la nascita e lo sviluppo dell’agenzia Kingsman, e due approfondimenti inediti da non perdere.

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

Il film è diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance. Le riprese di alcune scene di The King’s Man – Le Origini si sono svolte in location torinesi e piemontesi come il Castello di Racconigi, la Reggia di Venaria e Palazzo Reale di Torino. Le scene in esterno hanno invece toccato Lungo Po Diaz a Torino e il comune di Venaria, in via Andrea Mensa.

In esclusiva su Revenews, una clip dal titolo Historical Characters con un approfondimento su alcuni dei personaggi storici che compaiono nel film.