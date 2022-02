‘Italia’s Got Talent’, Lodovica Comello in versione Liza Minnelli

Lodovica Comello reinterpreta la splendida 'Life is a Cabaret' di Liza Minnelli. Incantando giudici e pubblico in sala.

Puntata all’insegna dei coriandoli dorati per Italia’s Got Talent che, in un crescendo di emozioni, ha promosso direttamente in finale ben due concorrenti. Non hanno avuto dubbi Frank Matano e Lodovica Comello nell’assegnare il loro personale Golden Buzzer in una puntata speciale che si è aperta sulle note di Life is a Cabaret. Lodovica Comello in versione Liza Minnelli ha incantato tutti con un opening magico che celebrava la vitalità e l’entusiasmo dei concorrenti in gara.

LEGGI ANCHE: Lodovica Comello è testimonial Nintendo: «Ogni giorno non vedo l’ora di giocare a Animal Crossing»

Vitalità ed energia sono stati di fatto il denominatore comune delle esibizioni alternatesi sul palco di Italia’s Got Talent. Lodovica Comello ha espresso al meglio questo mood reinterpretando la splendida Life is a Cabaret di Liza Minnelli. Incantando giudici e pubblico in sala. Lo stesso ardore che hanno mostrato, come sempre, la pluricampionessa Federica Pellegrini, l’irrivente Mara Maionchi e il brillante Elio.

Il quinto appuntamento della nuova stagione del talent prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 329mila spettatori medi con uno share di 0,9%. E nei sette giorni ha raggiunto su Sky 1.043.850 spettatori medi, registrando sulla pay una crescita del +8% rispetto alla stagione precedente. La ricerca del talento continua anche settimana prossima: il nuovo appuntamento inedito di Italia’s Got Talent è atteso per mercoledì 1 marzo, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW (e come sempre il martedì successivo su TV8).