Lodovica Comello è testimonial Nintendo: «Ogni giorno non vedo l’ora di giocare a Animal Crossing»

Lodovica Comello è la protagonista del nuovo spot Nintendo on air dal 21 marzo. Del resto, si dichiara grande fan di Animal Crossing.

È Lodovica Comello il nuovo volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console Nintendo Switch e al videogioco di successo Animal Crossing: New Horizons.

Lodovica è protagonista di uno spot in cui la vediamo godersi i suoi momenti liberi insieme a Nintendo Switch Lite. In particolare, giocando a Animal Crossing: New Horizons.

Nella prima parte, Lodovica Comello sfrutta un momento di pausa in camerino per rilassarsi e ritrovare un po’ di tranquillità prima di rientrare in scena. Visita così la sua isola digitale personale all’interno del videogioco, svolgendo alcune delle principali attività che è possibile fare in Animal Crossing, come la pesca o il giardinaggio. La conclusione dello spot è invece dedicata a una sfera più familiare. Un momento di relax si trasforma così nella perfetta occasione per giocare insieme al marito Tomas Goldschmidt.

Lodovica Comello, il piacere di giocare a Animal Crossing e collaborare con Nintendo

«Sono davvero felice di poter collaborare con Nintendo per un videogioco così unico come Animal Crossing: New Horizons. – commenta Lodovica Comello – Tra famiglia e lavoro, voglio godermi sempre al massimo i momenti di pausa che dedico a me stessa: Animal Crossing si è rivelato un videogioco assolutamente adatto allo scopo! Sulla mia isola virtuale le ore passano in un batter d’occhio e posso staccare completamente i pensieri dalle preoccupazioni e dal solito tran-tran quotidiano. Giocare ad Animal Crossing: New Horizons è davvero come prendersi cura di un piccolo giardino zen tascabile. Ormai non vedo l’ora di immergermi ogni giorno nel mio piccolo mondo tranquillo abitato da animali graziosi!».

Lo spot da 30″, in onda dal 21 marzo, è stato realizzato dalla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata curata internamente da Nintendo stessa, mentre la regia è stata affidata all’occhio esperto di Gian Abrile. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.